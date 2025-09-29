Vueling programa 15,7 millones de asientos para la temporada de invierno de 2025 en España

Son 400.000 más que los que ofertó el invierno anterior

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha programado 15,7 millones de asientos para la temporada de invierno 2025 en España, ofertando más de 400.000 adicionales con respecto al invierno anterior, informa en un comunicado este lunes.

La aerolínea se ha enfocado especialmente en las conexiones entre la Península y las Islas Canarias, donde se han programado un 6% de asientos adicionales en invierno, alcanzando más de 2 millones de plazas, y con Baleares, con un 5% de plazas más en invierno respecto al 2024, llegando a más de 765.000 asientos ofertados.

Para dar respuesta a la operativa, la compañía mantendrá los tres aviones adicionales incorporados a Barcelona durante el verano, así como el avión adicional en Málaga y Sevilla.

También reforzará su presencia en Baleares con un avión en Palma de Mallorca y en Ibiza este invierno, que se mantendrán durante todo el año, mientras que Alicante y Santiago también dispondrán de un avión más durante la temporada de invierno.

BARCELONA

En Barcelona, su base principal, Vueling ha programado más de 10 millones de asientos esta temporada, el mayor programa de invierno de la aerolínea en El Prat.

La compañía ha reforzado las conexiones con las Islas Canarias, donde ha sumado cerca de un 6% más de asientos durante invierno desde Barcelona.

Además, el aeropuerto barcelonés dispondrá de más conectividad internacional durante la próxima temporada: un 10% más de asientos hacia Francia, especialmente en la ruta Barcelona-París Orly, que alcanzará 50 frecuencias semanales este invierno, llegando a las 77 entre ambas ciudades.

Asimismo, se reforzarán otras rutas internacionales desde Barcelona a mercados clave como Bélgica (+5%), Portugal (+3%) o el Norte de África (+15%).