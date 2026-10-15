Vueling propone 6 ciudades europeas para viajar por 'Halloween'

Ciudades europeas - VUELING

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha propuesto 6 ciudades europeas para viajar por 'Halloween' y "descubrir la otra cara de esta tradición" en ciudades que ofrecen recorridos, experiencias y eventos temáticos durante la festividad, informa en un comunicado este jueves.

La aerolínea ofrece 6 frecuencias semanales para viajar a Dublín (Irlanda) durante la temporada de invierno desde Barcelona; a Edimburgo (Escocia), 3 frecuencias a la semana desde la capital catalana; a Praga (República Checa) 2 vuelos diarios desde Barcelona y 2 semanales desde Bilbao, y para ir a Londres (Reino Unido) los vuelos se pueden hacer desde Barcelona, Málaga, Bilbao, Santiago de Compostela y Sevilla.

Vueling ofrece hasta 11 vuelos diarios desde Barcelona a París, y ofrece vuelos también desde Lanzarote, Málaga, Alicante, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Gran Canaria, Mallorca, Santiago de Compostela, Santander, Sevilla, Tenerife y Valencia, mientras que conecta Ámsterdam con Barcelona, Alicante, Bilbao, Málaga y Valencia.