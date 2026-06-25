Vueling propone 5 destinos de montaña desde Barcelona para la temporada de verano

Imagen de los diferentes destinos que conecta Vueling con Barcelona este verano. - VUELING

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha destacado 5 destinos de montaña en Europa y el norte de África para la temporada de verano de 2026 desde Barcelona, para que los viajeros descubran nuevos destinos y vivan unas vacaciones "activas y en contacto con la naturaleza", informa este jueves en un comunicado.

Para ello, la aerolínea conecta la capital catalana con Zúrich (Suiza) a través de una oferta de 14 frecuencias semanales; con Múnich (Alemania), con 2 vuelos diarios, y Asturias, con hasta 3 vuelos cada día durante la temporada.

También ofrece una media de 7 frecuencias semanales hasta Marrakech (Marruecos), y de 2 frecuencias a la semana hasta Liubliana (Eslovenia).