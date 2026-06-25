Vueling propone 5 destinos de montaña desde Barcelona para la temporada de verano

Imagen de los diferentes destinos que conecta Vueling con Barcelona este verano.
Imagen de los diferentes destinos que conecta Vueling con Barcelona este verano. - VUELING
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 25 junio 2026 15:44
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BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha destacado 5 destinos de montaña en Europa y el norte de África para la temporada de verano de 2026 desde Barcelona, para que los viajeros descubran nuevos destinos y vivan unas vacaciones "activas y en contacto con la naturaleza", informa este jueves en un comunicado.

Para ello, la aerolínea conecta la capital catalana con Zúrich (Suiza) a través de una oferta de 14 frecuencias semanales; con Múnich (Alemania), con 2 vuelos diarios, y Asturias, con hasta 3 vuelos cada día durante la temporada.

También ofrece una media de 7 frecuencias semanales hasta Marrakech (Marruecos), y de 2 frecuencias a la semana hasta Liubliana (Eslovenia).

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