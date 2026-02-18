Vueling será la aerolínea oficial de los Premios Goya Barcelona 2026

Vueling se convierte en la aerolínea oficial de los Premios Goya Barcelona 2026 - VUELING

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vueling será la aerolínea oficial de los Premios Goya 2026, cuya gala se celebra el 28 de febrero en el Auditori del Centre de Convencions Internacionales de Barcelona (CCIB), donde estará presente con un reportero "sorpresa" en el 'photocall' y tendrá una presencia destacada durante la entrega de los galardones.

Esta alianza se enmarca en el objetivo de Vueling de apoyar los eventos culturales de referencia en España, conectando con las ciudades donde opera y abriéndolas al mundo, como ocurre con otras citas como el Primavera Sound, el Festival Cruïlla o el BBK Bilbao, informa la aerolínea en un comunicado este miércoles.

La directora de Asuntos Públicos, Marca y Sostenibilidad de Vueling, Sandra Hors, ha destacado que "como aerolínea líder en Barcelona y en la conectividad dentro de España", la compañía reafirma su compromiso con la ciudad y con el impulso del panorama cultural y el desarrollo socioeconómico de todo el país.