Vueling superó los 1,5 millones de pasajeros en febrero, un 1,2% más que el mismo mes en 2025

Archivo - Avión de Vueling
Archivo - Avión de Vueling - VUELING - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 12 marzo 2026 19:22
Seguir en

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling registró en febrero un total de 1.555.678 pasajeros lo que representa un incremento del 1,2% respecte al mismo mes de 2025, han informado a Europa Press fuentes de la aerolínea.

En el mes de enero, la cifra de usuarios de Vueling, perteneciente al grupo IAG, fue 1.553.280, un aumento del 2,5% respecto al mismo mes del año anterior.

Este jueves, Aena ha publicado las cifras registradas en el Aeropuerto de Barcelona, con 3.895.934 pasajeros en febrero, lo que supone un aumento del 3,8% respecto al mismo mes del año pasado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado