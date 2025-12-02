Vueling se une al Travel Tuesday con descuentos de hasta el 30%

Archivo - Un avión de Vueling. - VUELING - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, se ha unido al Travel Tuesday con descuentos de hasta el 30% en vuelos disponibles solo durante este martes, informa en un comunicado.

Esta promoción ofrece "la oportunidad de planificar escapadas o vacaciones" con tarifas reducidas en más de 90 destinos en Europa y el Norte de África.

La promoción será válida para billetes con descuento para volar entre el 15 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 y se enmarca en el objetivo de Vueling de reforzar su "compromiso de ofrecer una conectividad accesible y flexible, acercando a los viajeros a nuevas experiencias".