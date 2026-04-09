Xavier Domènech rechaza una alianza de izquierdas "defensiva" y pide fijarse en Mamdani y Mélenchon

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', moderada por Xavier Domènech, a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, ha rechazado que la nueva alianza de izquierdas que se pueda conformar de cara a las próximas elecciones deba ser una propuesta "muy a la defensiva", y ha pedido fijarse en otras apuestas de izquierdas que han tenido éxito, como la del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani y La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon.

Lo ha dicho durante en el acto 'Què s'ha de fer?' protagonizado por el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la secretaria política de Podemos, Irene Montero, este jueves en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que ha moderado.

Ha dicho detectar una visión muy a la defensiva en el debate sobre las alianzas, y ha preguntado: "¿Debe ser una alianza defensiva? ¿O hasta qué punto también debe transformar las condiciones reales?", y ha apostado por la segunda opción fijándose en elementos de éxito internacional, ha dicho, que en ocasiones han sorprendido.

Domènech ha celebrado que en un momento en el que avanza una ola de reacción, las democracias están en crisis y hay "líderes reaccionarios que hablan de destruir civilizaciones enteras" y amenazan con la bomba atómica, se pueda debatir sobre el presente y el futuro de la izquierda, en una alusión velada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

APUESTA POR LA UNIDAD

Ha dicho que la única forma de parar el fascismo es con alianzas de izquierdas, que no solo servirán para esto, ha augurado, sino también para transformar, y ha cuestionado que puedan ser útiles las fuerzas que se planteen "su propia historia" sin tener en cuenta a las otras.

También ha señalado que el momento actual permite que, por primera vez, las izquierdas soberanistas del Estado lideren el conjunto de la izquierda a la izquierda del PSOE, lo que sería "una inmensa oportunidad", lejos de ser una renuncia.