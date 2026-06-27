El XVI Congreso del PP catalán aprueba la Ponencia Política y la de Reglamento

Plenario del XVI Congreso del PP de Catalunya - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El XVI Congreso del PP catalán ha aprobado la Ponencia Política, por unanimidad, y la de Reglamento (con una abstención), presentada en el plenario este sábado por sus coordinadores, Juan Milián y Maritxu Hervás respectivamente.

La Ponencia Política aboga por la ley y el orden como prioridad central y exige "de forma urgente un nuevo modelo de financiación autonómica, con más recursos y fruto del consenso" entre todas las comunidades autónomas.

Además, defiende un "control ordenado de los flujos migratorios" para preservar la cohesión social y el buen funcionamiento de los servicios públicos y la expulsión de extranjeros en situación irregular que cometan delitos.

El texto también apuesta por "reforzar la presencia efectiva" de las instituciones del Estado en Catalunya como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con recursos y capacidad operativa para desarrollar plenamente sus funciones.

También considera que "el nacionalismo ha subordinado las instituciones y las necesidades reales de los ciudadanos a un proyecto de división" y, por eso, erige al partido como alternativa de libertad, dice.