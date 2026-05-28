Zaragoza (PSC) está "absolutamente tranquilo" con que la campaña del 2024 no se financió ilegalmente

Archivo - El diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza - EUROPA PRESS/M.FERNÁNDEZ. POOL - Europa Press

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza se ha mostrado "absolutamente tranquilo" con que la campaña del PSC a las elecciones catalanas de 2024 no se financió ilegalmente después que la Audiencia Nacional, que instruye el 'caso Leire Díez', ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) que requiera al PSOE documentación sobre dicha campaña.

En una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 ha expresado que la información ya fue entregada a la Sindicatura de Comptes de Catalunya y que es "pública", y ha expresado que se debe confiar en la justicia y ser transparentes.

Preguntado por si el partido debe cesar a la gerente del partido, Ana María Fuentes, tras su imputación en la causa en la que ya investigaba a la exmilitante socialista Leire Díez y en la que ahora también indaga en si hubo una trama para desestabilizar causas judiciales sobre la formación, ha expresado que "depende" de lo que se le impute y ha afirmado que de momento son indicios.

Ha asegurado que la legislatura debe continuar porque la política del Gobierno "beneficia" a la ciudadanía y ha comparado la respuesta del PSOE a la del PP con los casos de corrupción y de presunta corrupción, donde ha señalado que el PP tapaba los casos.

Preguntado por si este es el peor momento del Gobierno en los 7 años de legislatura, lo ha afirmado y ha puntualizado que no es el peor "de los últimos 40 años".