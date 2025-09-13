Aparece el cadáver de otro joven magrebí en aguas de Ceuta, el número 31 desde enero

Archivo - Guardias civiles frente a un cadáver de un migrante en la orilla de la playa de la Ribera, a 31 de enero de 2023, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado este sábado otro cadáver que flotaba en aguas de Ceuta. El número de cuerpos de migrantes aparecidos sin vida en la ciudad autónoma asciende a 31 en lo que va de 2025, diez más que en todo el año 2024.

El fallecido es un joven de aspecto magrebí. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que murió ahogado hace pocos días, por su estado de descomposición. El cadáver ha sido trasladado a la base del Servicio Marítimo del instituto armado, desde donde será llevado al instituto de medicina legal, donde el forense le practicará la autopsia que determinará su edad exacta y el tiempo pasado desde su fallecimiento.

El joven vestía ropa de calle, no portaba traje de neopreno ni aletas, atuendo que suele ser usado por quienes tratan de cruzar a nado desde Marruecos hasta Ceuta. La Guardia Civil recibió el aviso al mediodía y desplazó al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) hasta la zona de la Almadraba cerca de las 16:15h. Allí localizaron al cuerpo flotando en el agua.

Con este hallazgo ya son 31 los cuerpos sin vida pertenecientes a personas migrantes aparecidos en el litoral ceutí desde enero de 2025. En todo el año 2024 fueron encontrados 21 cadáveres. Desde la Comandancia de la Guardia Civil han informado a esta agencia de que la presión migratoria continúa en un estado medio, no tan alta como durante los meses del verano, cuando los intentos de entrada se contaban por centenares cada noche.