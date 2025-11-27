Aparece en Ceuta otro migrante fallecido y se elevan a 43 las víctimas localizadas en 2025

Archivo - Imagen de archivo de la vista de la frontera entre España y Marruecos, en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han localizado este jueves el cuerpo sin vida de un varón de origen magrebí en aguas de Ceuta. Es el cuarto cadáver de una persona migrante recuperado en noviembre y eleva a 43 el número de fallecidos encontrados en el litoral ceutí desde comienzos de 2025.

La recuperación del cuerpo, próximo a la frontera de Benzú que separa Ceuta de Marruecos, se ha llevado a cabo con el apoyo del Servicio Marítimo. Sus agentes lo han trasladado hasta el puerto para su entrega al Instituto de Medicina Legal de Ceuta. Allí se realizarán las pruebas necesarias para su identificación y la determinación de las causas de la muerte.

El último hallazgo, correspondiente al cadáver número 42 del año, se produjo el 18 de noviembre en la zona de Fuente Caballos. En aquella ocasión intervino el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Según los datos más recientes del Ministerio del Interior, 3.101 personas han llegado de forma irregular a Ceuta en 2025 hasta mediados de noviembre, 442 más que las registradas a 31 de diciembre de 2024.

El pasado lunes, el Pleno de la Asamblea de Ceuta guardó un minuto de silencio por las 42 víctimas confirmadas hasta ese día. El homenaje fue propuesto por el grupo localista Ceuta Ya! antes del inicio de la sesión plenaria.