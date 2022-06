La Audiencia Provincial absuelve 'in voce' a un maestro de Ceuta acusado de abusar de una alumna de cuatro años

CEUTA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha absuelto 'in voce' a última hora de la tarde de este miércoles a un maestro interino de Educación Física para el que la Fiscalía solicitaba 15 años de cárcel por un presunto delito de agresión sexual a menores supuestamente cometido sobre una alumna de cuatro años durante el curso académico 2019-2020 en el colegio público en el que trabajaba entonces.

La Sala ha acordado su libre absolución tras una vista oral que se ha extendido durante dos días y en la que no se ha apreciado base suficiente en la declaración preconstituida de la supuesta víctima, la única prueba en contra del procesado, que durante todo el juicio ha defendido su "inocencia". "Tengo la conciencia tranquila, nunca he hecho ni haré nada parecido de lo que se me acusa. He perdido dos años de vida y solo espero que me los devuelvan", ha dicho el docente al utilizar su turno de palabra para cerrar la vista.

El maestro permaneció en prisión provisional entre el 24 de febrero y el 3 de marzo de 2020, cuando quedó en libertad bajo fianza de 5.000 euros, tras ser detenido. Su arresto y, a los pocos días, el de otro docente señalado por presuntos hechos similares que nunca llegaron a la apertura de diligencias judiciales siquiera, generó movilizaciones del colectivo de maestros y profesores de Ceuta.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) expedientó al absuelto, de 37 años, tras su arresto y posterior encarcelamiento. También pasó un tiempo suspendido de funciones cautelarmente hasta que se le permitió volver a ejercer su profesión, actualmente en otro centro escolar público de la ciudad autónoma.

El docente fue detenido a finales de febrero de 2020 después de que los médicos del Hospital Universitario, al que la abuela de la niña llevó a la pequeña después tras que se quejase en casa de "dolores", alertasen al Juzgado de Guardia y este, a su vez, a la Fiscalía.