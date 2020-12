De Castro se compromete en su discurso de Navidad a “reconstruir una Melilla a ratos rota” por el Covid-19

MELILLA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Ciudadanos), se ha comprometido en su discurso de Navidad a "reconstruir una Melilla a ratos rota" por la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, después de admitir que 2020 ha sido "un año aciago".

En su mensaje, Eduardo de Castro ha reconocido que su Gobierno, que comparte con PSOE y Coalición por Melilla (CPM), "la pandemia nos ha frenado" y "nos ha obligado a rediseñar la legislatura", después de que "ambiciosos proyectos se quedarán en el tintero", pero ha avanzado que "si en algo trabaja este Gobierno es en una Melilla que no deje a nadie atrás. Eso es lo más importante".

La primera autoridad melillense, después de dar el pésame a las familias que han perdido seres queridos por el coronavirus --en Melilla 42 fallecidos desde el inicio de la pandemia--, ha recalcado que "el Covid-19 es el funesto protagonista de un año de decisiones políticas muy difíciles, duras e inimaginables".

De Castro ha pedido unidad para hacer frente al reto de hacer frente a los daños ocasionados por la crisis sanitaria porque esta pandemia "es una guerra epidemiológica, no ideológica". "Aquí no caben ni siglas ni colores políticos. Ya habrá tiempo para ello Pero ni ha sido, ni es, momento de reproches ni de ataques desde la oposición. Sí de críticas, a ser posible, constructivas", ha añadido.

El político de Cs ha indicado que "son momentos de sumar, no de restar. De arrimar el hombro. De ayudar: no a los gobernantes, sino a los ciudadanos", tanto desde el Gobierno como desde una oposición que conforman PP, Vox y un diputado no adscrito.

RETOS DE FUTURO

En su mensaje de Navidad, De Castro no solo ha querido enfatizar lo ocurrido en 2020, sino también hablar de los retos de futuro del Ejecutivo tripartito y para ello puso especial énfasis tres ejemplos como guía de la hoja de ruta que se ha marcado como reto.

En primer lugar, ha citado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que "se renovará después de 25 años"; en segundo lugar el llamado "Plan Estratégico 2020-2029", cuyas ponencias empezaron este mes de diciembre y continuarán en enero, para lo que avanza que convocará la Junta de Portavoces "para hacer partícipes a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea" y en tercer lugar, los Presupuestos de la Ciudad para 2021, que "son, en términos absolutos, los más elevados en inversiones, en protección a las familias y para luchar contra la pobreza".

Además de estos tres ejes, ha comentado que turismo, comercio, economía, violencia de género, infraestructuras, seguridad, brecha digital y diferencias sociales "son los retos a los que hacer frente para alcanzar una Melilla mejor para todos".

El presidente melillense ha admitido que "sé que aún cuesta creer, pero si de algo podéis estar seguros, melillenses, es de que saldremos de esta. Y lo haremos con una ciudad más justa y más libre".

CONVIENCIA ENTRE DISTITNAS CULTURAS

En su discurso de Navidad, Eduardo de Castro ha destacado que "Melilla seguirá siendo una ciudad en la que cabemos todos". "Musulmanes, judíos, hindúes y gitanos: sabemos que compartís con la comunidad cristiana la celebración de la Navidad, al igual que nosotros nos sentimos parte de vuestras tradiciones".

En este sentido, ha resaltado que "la convivencia de culturas es nuestra imagen ante el mundo. Como también lo sois todos los que, desde el triunfo en vuestro ámbito, lleváis por bandera el nombre de Melilla: gracias por ser nuestros mejores embajadores".

Asimismo, Eduardo de Castro quiso tener un especial recuerdo para los sanitarios y todos los trabajadores esenciales "que durante estos meses nos habéis hecho la vida más fácil". También ha querido dar las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los servicios de emergencias, "que nos cuidáis cada día".

Por último, envió su ánimo y apoyo a quienes desde una cama o un hospital luchan por recuperar la salud perdida. "Y después de lo vivido este 2020 deseo, de corazón, que 2021 sea un año mejor para todos". "Miremos, desde el presente, al futuro con optimismo. Entre todos estamos construyendo una Melilla mejor", ha concluido.