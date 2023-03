De Castro, a favor de reformar el Estatuto de Autonomía de Melilla para poder nombrar consejeros "no electos"

MELILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Grupo Mixto), se ha mostrado partidario de la reforma del Estatuto de Autonomía de Melilla, que este lunes 13 de marzo cumple 28 años, para que la Ciudad Autónoma pueda nombrar consejeros y viceconsejeros de su Gobierno a personas que no son diputados electos, después de que una sentencia del Tribunal Supremo decidiera lo contrario en el año 2020 y le obligara a cesar a todos los miembros del Ejecutivo que no ostentaban la condición de parlamentarios.

A pregunta de los periodistas, Eduardo de Castro ha asegurado que él no está de acuerdo con dicha decisión judicial "porque es de alguna manera rebajar nuestra capacidad autonómica" al situarla más cera de un Ayuntamiento que de una Comunidad Autónoma.

"Es verdad que somos un híbrido (entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma), tenemos las dos condiciones y después de 20 años llega un tribunal que no profundizó en el tema: solo hubo uno voto particular" a favor de que Melilla pudiera nombrar a "no electos" en los cargos de consejeros y viceconsejeros del Gobierno melillense, ha señalado.

De Castro ha justificado su decisión de no recurrir al Tribuna Constitucional porque "era complejo y no había ninguna garantía de éxito" porque en su opinión "es muy difícil tumbar una sentencia del Supremo".

Ante esta situación, el mandatario melillense ha señalado que "habrá que esperar a que ocurra algo que permita retomar el tema, a lo mejor con la reforma del estatuto", pero ha admitido que eso ya tendrá que hacerlo otro gobierno de Melilla porque las elecciones son en mayo y él ya no se presenta a la reelección.

"Si el próximo gobierno, el que sea, consigue retomar ese asunto, yo creo que debería reformar el estatuto", ha concluido, para que Melilla pueda recuperar la posibilidad de nombrar consejeros y viceconsejeros a personas "no electas", como sucede con el resto de comunidades autónomas de España.