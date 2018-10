Ceuta pide marco de protección "transnacional" para con las familias de MENA en Marruecos

Actualizado 13/08/2018 17:14:56 CET

El Gobierno de Ceuta considera que antes de plantearse cualquier forma de "reparto" de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a España el conjunto de las administraciones públicas debería "analizar" los fundamentos de un sistema de protección que "tiene que motivar y resolver en función de cada joven" y estudiar "qué está fallando para que tengamos niños en las calles deambulando por toda España perdidos, olvidados e invisibles".

En declaraciones a Europa Press, la jefa del Área de Menores de la Ciudad Autónoma, Antonia Palomo, ha apostado por algún tipo de "sistema de protección transnacional" que permita intervenir también en los países de origen de los MENA, en concreto en Marruecos, un país "con el que sobre el papel partimos del mismo marco legal internacional y de los mismos principios, pues ha firmado las mismas convenciones que España".

"En Ceuta tenemos un problema que es cuantitativo y cualitativo porque es inimaginable hablar de 240 menores acogidos en un centro, los protocolos nos obligan a desamparar solo porque los niños entren o salgan del país, no se valora la situación geográfica de la ciudad...", ha expuesto Palomo, que recuerda que "tanto la legislación nacional como la internacional establecen que ni la pobreza ni la discapacidad son motivos de ingreso en un centro".

La Ciudad Autónoma reclama ese marco de actuación "transnacional" con prioridad sobre la construcción de centros de acogida en el Reino alauita, otra alternativa que se baraja a menudo, porque "para Ceuta, desde un punto de vista técnico, la mayoría de los casos de MENA que recibimos están en situación de riesgo, no de desamparo, y no hay motivos para separar a los niños de sus familias pero sí para ayudar a estas combatir la marginalidad, la pobreza o la escasez de recursos".

El Ejecutivo autonómico que preside Juan Vivas (PP) puso en marcha en primavera un programa de prevención de la delincuencia entre los MENA que viven en la calle de la mano de la Universidad de Málaga a través del cual se ha convencido a "varios" jóvenes marroquíes de la conveniencia de regresar con sus familias a través de un trabajo de mediación. En "ocho o nueve" casos, menores tutelados por la administración han sido reagrupados con allegados residentes legalmente en el resto de España o Europa.

"Hay que reflexionar sobre cómo cambiar nuestro modelo de intervención porque el sistema de protección no responde a las demandas y necesidades de esos menores", advierte Palomo, quien lamenta que "se obvia el componente socioeconómico de la migración, que no tienen formación ni permiso para trabajo, que su acceso al sistema educativo es difícil, que no existen empresarios que les quieran contratar ni familias de acogida que quieran hacerse cargo, si tienen familiares muchas veces están en situación irregular, etcétera".

La jefa del Área de Menores de Ceuta ha valorado como "un hito" que la Conferencia Sectorial de Inmigración se volviese a reunir la semana pasada tras "tres años" sin hacerlo y que lo hiciese con la presencia de la ministra, que ha convocado de nuevo a las autonomías el 5 de septiembre para hablar específicamente de menores migrantes. "En la primera reunión no se habló de ningún 'reparto' aunque sí de solidaridad y Extremadura fue la única región que puso sobre la mesa una oferta de 18 o 20 plazas", ha concretado Palomo.

La Ciudad Autónoma tutela actualmente a más de 230 menores extranjeros solos, la inmensa mayoría varones adolescentes de origen marroquí. "En Ceuta necesitamos más recursos pero también más implicación de la UE, un refuerzo de la frontera con un nuevo diseño, un plan para responder a una situación crítica en la que de golpe recibiésemos a 70 o 80 jóvenes más y un protocolo conjunto con Andalucía y Melilla, por las que la ministra aseguró tener una enorme preocupación", ha reseñado la responsable del departamento, cuyas competencias asumió Ceuta hace 20 años.