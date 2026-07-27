La CHG recuerda que el mantenimiento del Río de Oro en Melilla corresponde a la Ciudad Autónoma

Archivo - Gota de agua. Imagen de archivo. - JOHN SALATAS, CREATIVE COMMONS LICENSE - Archivo

MELILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha recordado que la conservación y el mantenimiento ordinario del cauce del Río de Oro a su paso por el tramo urbano son competencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma.

En una nota, la CHG ha precisado que estas competencias abarcan la limpieza del cauce, la retirada de vegetación, el control de cañaverales, la protección de los márgenes y cualquier otra actuación necesaria para garantizar la seguridad en los tramos urbanos de ríos y arroyos.

Asimismo, ha señalado que esta atribución competencial está recogida en el artículo 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que encomienda a las entidades locales el mantenimiento de los cauces urbanos, una interpretación que fue ratificada por la sentencia 1962/2017 del Tribunal Supremo (TS).

No obstante, la Confederación ha recordado que las entidades locales deben contar con la autorización previa del organismo de cuenca para ejecutar este tipo de actuaciones. En este sentido, ha reiterado su disposición a mantener la colaboración institucional y el seguimiento técnico del dominio público hidráulico, dentro del marco competencial vigente.