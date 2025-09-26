Cientos de personas se manifiestan en Melilla "contra el genocidio en Palestina"

La diputada socialista por Cádiz, Mamen Sánchez, y de la delegada del Gobierno en la ciudad, Sabrina Moh., en una manifestación por Palestina. - PSOE DE MELILLA

MELILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado este jueves por la tarde en Melilla para participar en una manifestación "en contra el genocidio en Palestina", una protesta organizada por Coalición por Melilla (CPM) y "Jóvenes por Melilla", que contó con la presencia de la diputada socialista por Cádiz, Mamen Sánchez, y de la delegada del Gobierno en la ciudad, Sabrina Moh.

Bajo el lema "Palestina libre, alto al genocidio", los manifestantes han marchado desde la puerta principal del Mercado Central hasta la Plaza de España para exigir el fin de la violencia y mostrar solidaridad con el pueblo palestino.

En declaraciones a los medios, Sabrina Moh ha denunciado que "son miles las personas que están siendo asesinadas, bombardeadas, que están matando de hambre, muchas de ellas niños y niñas, y, por lo tanto, el apoyo tiene que ser firme".

La líder de los socialistas melillenses y máxima representante de la Administración Central en la ciudad española del norte de África ha subrayado que la participación de la ciudad en estas movilizaciones "es positiva", y reiteró que desde el PSOE continuarán "haciendo ese llamamiento al alto el fuego de manera inmediata y garantista". "Por favor, dejen ya de matar a personas inocentes", ha reclamado Sabrina Moh.

Por su parte, desde CPM, partido convocante y principal fuerza de la oposición en la Asamblea melillense, se ha insistido en que "miles de vidas inocentes están siendo arrebatadas en Palestina" y que familias enteras, incluidos niños, mujeres y ancianos, sufren las consecuencias de lo que califican de genocidio.

"El mundo no puede seguir ignorando esta tragedia. Desde Melilla levantamos nuestra voz para exigir justicia, dignidad y paz", ha expresado la formación que lidera Mustafa Aberchán.

La marcha estuvo respaldada además por la plataforma cívica en pro de Palestina y, según los convocantes, "sirve como nuevo altavoz en Melilla para reclamar un alto el fuego inmediato y el fin de la violencia en la Franja de Gaza".