El CMP amaga con llevar al juez a la delegada del Gobierno en Melilla "si sigue requisando alimentos en la frontera"

MELILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del principal partido del Gobierno de Melilla, Mustafa Aberchán, de Coalición Por Melilla (CPM), ha anunciado este sábado que llevará ante la Justicia a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, si no retira la orden que limita desde el pasado 8 de junio el pase de mercancías en régimen de viajeros desde Marruecos a Melilla, y "deja de requisar alimentos". Su socia de ejecutivo en la Ciudad Autónoma y secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, le ha acusado de "una vez más, ponerse en contra de los intereses de Melilla y, por tanto, en contra de los intereses de España".

En declaraciones a los periodistas, Mustafa Aberchán ha asegurado que, antes de la demanda, su equipo jurídico ha registrado en la Delegación del Gobierno un escrito en el que "comunica, o si le quieren llamar advertencia elegante, que su orden incumple las normas de la Unión Europea y del propio Ministerio de Sanidad".

En este sentido, el dirigente de CPM ha subrayado que "no aparece en ningún lado que un vehículo, con cuatro personas, tenga que pasar por la frontera solo con diez kilogramos verduras, como tampoco aparece que se necesite la certificación sanitaria por el paso de pescado para consumo propio, ni un horario restrictivo estipulado (de 11,00 a 13,30 horas en días laborales) para cruzar pescado".

A juicio de Aberchán, estas decisiones de Sabrina Moh "hacen daño a los intereses de los ciudadanos, a los empresarios y a las Fuerzas de Seguridad", después de subrayar que un guardia civil "no está para buscar la lechuga perdida ni el kilo de boquerón, sino para el control de tráfico de drogas, de terrorismo o de armas". Por ello, ha amenazado con demandar a la delegada "si sigue requisando alimentos en la frontera" a las personas que cruzan hacia la ciudad española con más de diez kilos de frutas o verduras o con pescado sin estar acompañado de un certificado veterinario, tanto español como marroquí.

En cambio, la líder de los socialistas melillenses ha defendido a la delegada del Gobierno y a su vez secretaria de Organización del PSOE de Melilla, Sabrina Moh, al considerar que los ataques de su socio de gobierno son "demagogia pura y dura", y ha señalado que "cuando el cepemista ataca los controles sanitarios que se están llevando a cabo en la frontera también lo hace contra la salud pública de los melillenses". Asimismo, ha subrayado que "cuando defiende la entrada de cinco toneladas de pescado está defendiendo la economía de Marruecos frente a la de España, a los comercios del país vecino frente a los de Melilla".

Por todo ello, ha señalado que "la delegada del Gobierno, por supuesto, tiene que cumplir y hacer cumplir las normas. No sabemos si es por torpeza o por demagogia, pero si Aberchán no encuentra la normativa en la página web del Ministerio de Sanidad, nosotros se la podemos hacer llegar y si lo necesita, se la podemos explicar punto por punto", ha manifestado. Para finalizar, se ha preguntado "¿qué podemos esperar del líder de un partido político que está siendo desleal no solo a sus compañeros de Gobierno de la Ciudad, sino también al Gobierno de España?".

En este sentido, Rojas ha puesto el acento en que, en periodo electoral, el cepemista intenta vender que si consigue el escaño, será el diputado que dé la Presidencia a Pedro Sánchez. "No sabemos a quién pretende engañar cuando demuestra esta absoluta deslealtad institucional al Gobierno", ha subrayado.