CPM advierte que demandará a la delegada del Gobierno en Melilla si limita el pase de compras desde Marruecos a 10 kilos

MELILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del principal partido del Gobierno de Melilla y socio de ejecutivo del PSOE, Mustafa Aberchán (CPM), ha advertido a la delegada del Gobierno, la socialista Sabrina Moh, que emprenderá acciones judiciales contra ella si aplica una nueva normativa prevista a partir del próximo 8 de junio, por el que no se permitirán pasar desde Marruecos a la ciudad española más de diez kilos entre frutas y verduras por persona o vehículo o la exigencia de un certificado sanitario para cruzar con pescado.

En rueda prensa, Mustafa Aberchán ha manifestado que "el presidente del Gobierno, nuestro presidente de Gobierno, viajó a Marruecos, se entrevistó con el rey del país vecino y compareció públicamente para decir que esta es una etapa nueva donde queda desterrada las decisiones unilaterales, y sin embargo nos encontramos con una delegada de Gobierno que en representación de nuestro presidente no sabe, no dice, no hace".

A juicio del dirigente de CPM, Sabrina Moh "nos coloca una especie de corralito cuando dice que va a imponer en la frontera, a partir del día 8, una norma que no sé de dónde se la saca, para que los ciudadanos melillenses no puedan pasar más de diez kilos entre verdura y fruta mientras confunde el comercio exterior con el abastecimiento que regula los tratados de buena vecindad".

"Es decir --ha proseguido Mustafa Aberchán-- que para pasar un kilo de sardina se necesita un informe de sanidad y casi pide el certificado de defunción de estos pescados. Esto -ha lamentado- es algo que no ha ocurrido nunca en la historia".

A su juicio "cuando alguien se atreve a hablar de esto y a vestirlo de norma y de ley cuando es una decisión puramente personal, con modestia, pero con firmeza, advertir a la Delegación de Gobierno que emprenderemos acciones judiciales contra la delegada si insiste en imponer un criterio que no está sujeto a norma ni fundado en la normativa vigente".

En este sentido, ha señalado que "yo no podía imaginar que se diera instrucciones por parte de la Delegación de Gobierno de colocar un peso en la frontera para pesar lo que se pasa supera los diez kilos" cuando no se trata de una transacción comercial, sino de ciudadanos en régimen de viajeros.

RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN

Ante las declaraciones realizadas por Mustafa Aberchán, la Delegación del Gobierno ha emitido un comunicado de prensa en el que ha querido aclarar que "las medidas a las que ha hecho referencia están recogidas en la circular IM/1/2022 de Procedimientos de Control Sanitario sobre las mercancías con destino o procedencia a las Ciudades de Ceuta y Melilla de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad".

Según la representación del Ejecutivo central la ciudad española del norte de África "la delegada está obligada a cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y el resto de normas que conforman el ordenamiento jurídico, porque pretender lo contrario sería una irresponsabilidad e, incluso, podría tratarse de prevaricación".

Sobre la advertencia de emprender acciones judiciales por parte de CPM, la Delegación ha asegurado que "respeta la decisión de cualquier ciudadano a acudir a la Justicia si considera que se le ha conculcado algún derecho, pero considera inaudito que, quien ostenta la máxima responsabilidad en un partido político, desconozca una normativa, máxime cuando la circular está colgada en la página del Ministerio de Sanidad".

Por último, ha destacado que "la Delegación del Gobierno lamenta que, una vez más, el Sr. Aberchán intente sacar rédito de una situación con fines partidistas y personalistas, crispando y tratando de engañar a la ciudadanía".