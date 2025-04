CPM pide que Aznar sea nombrado "persona non grata" en Melilla y el Gobierno melillense responde que lo sea este partido

MELILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El principal partido de la oposición en la Asamblea melillense, Coalición por Melilla (CPM), ha pedido este sábado que el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, sea declarado "persona non grata" en Melilla tras su visita esta semana al señalar que "mintió" sobre la guerra de Irak y los atentados del 11-M en Madrid al tiempo que apoyo a Israel. En cambio, el Gobierno de Melilla (PP) ha respondido que quien tiene que sea declarado "non grato" es CPM después de que su cúpula fuera encarcelada el pasado año por presunta compra de votos en las elecciones municipales de 2023.

La diputada de Coalición por Melilla (CPM), Cecilia González, ha expresado 'nuestro más enérgico rechazo' a la visita de Aznar, a quien ha calificado como "el ex presidente más perjudicial para la democracia" en la historia reciente de España. La diputada ha recordado que Aznar llevó al país a la guerra de Irak, "contra la voluntad de la mayoría de los españoles", quienes se manifestaban en las calles en contra de la guerra.

La parlamentaria local ha destacado que la invasión de Irak tuvo consecuencias devastadoras, con "185.000 personas civiles muertas", entre las que se encontraban "11 españoles" de los más de "2600 soldados" enviados por Aznar entre 2003 y 2004. Además, ha subrayado que el coste económico para las arcas públicas ascendió a "260 millones de euros".

González ha señalado que, mientras otros líderes como Tony Blair y George W. Bush han pedido perdón y asumido responsabilidades por la invasión, Aznar "no solo no asume responsabilidades, sino que ha dicho sentirse orgulloso". Esta afirmación ha sido respaldada por el presidente de Melilla, JJ Imbroda, quien también ha manifestado su orgullo hacia Aznar.

La diputada ha recordado el impacto de los atentados del 11-M, que dejaron "192 personas fallecidas". González ha criticado que Aznar 'mintió una vez más sobre la autoría de dichos actos' para obtener "réditos electorales", mientras el país estaba "consternado" por la tragedia.

En su intervención, González ha expresado que "todos lloramos por Palestina", denunciando la "masacre" de un pueblo entero. Ha afirmado que Aznar, a quien Imbroda apoya, "defiende públicamente el genocidio sionista". En el VII Congreso Mundial del Diálogo Intercultural e Interreligioso, Aznar defendió "la necesidad de que Israel complete su operación militar en Gaza" y afirmó que "Israel es la única democracia que hay allí".

Asimismo, González ha resaltado que más de "50.000 muertos", de los cuales "casi un tercio son niños", son el resultado de esta situación. También ha mencionado que "más de 400 miembros de personal humanitario" han perdido la vida, incluyendo a "once de Médicos Sin Fronteras" y otros trabajadores sanitarios.

La diputada ha cuestionado cómo puede el presidente de Melilla Juan José Imbroda (PP) sentirse "orgulloso" de una persona que "mintió para llevarnos a una guerra" que causó "185.000 muertos" y que también "mintió" sobre los atentados que afectaron a toda España. González ha instado a que se declare a Aznar "persona no grata" en lugar de recibirlo "con honores".

La portavoz cepemista ha indicado que Coalición por Melilla ha sido acusada de delitos como fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal durante el proceso electoral de 2023. Mohatar ha subrayado que este partido ha tenido "una de las peores imágenes y trayectorias políticas" en la ciudad.

En respuesta a los periodistas, Mohatar ha declarado que Coalición por Melilla está 'en la inopia política' y que sus valoraciones son igualmente irreales. Ha enfatizado que la situación actual del partido refleja su desconexión con la realidad política de Melilla.

Fadela Mohatar ha destacado los logros económicos durante la presidencia de José María Aznar. Según ha afirmado, "el popular logró los mayores hitos económicos que ha tenido esta ciudad". Ha mencionado que se garantizó la suficiencia del ingreso del Ipsi, lo que ha permitido que la ciudad reciba ingresos del gobierno de España de manera constante.

Asimismo, ha resaltado proyectos de infraestructura importantes, como la ampliación del aeropuerto y la construcción de viviendas. Mohatar ha recordado que los planes de empleo instaurados durante el gobierno de Aznar son ahora considerados "prácticamente indispensables" para aliviar la situación económica de las familias melillenses.