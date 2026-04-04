Se cumplen cuatro años desde el anuncio de una aduana comercial para Ceuta que sigue "sin funcionar plenamente"

Archivo - Frontera de Ceuta con Marruecos, a 14 de octubre de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aduana comercial de Ceuta con Marruecos, anunciada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE) el 7 de abril de 2022, e inaugurada en febrero de 2025, "no funciona plenamente". Así lo ha afirmado la presidenta de la Confederación de Empresarios en Ceuta (CECE), Arantxa Campos, quien ha denunciado que supuesto hito histórico "sigue siendo, en la práctica, un sistema muy limitado, intermitente y sin garantías"

"Ningún empresario de Ceuta va a basar su negocio en esta aduana mientras siga operando en estas condiciones", ha advertido Campos en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha profundizado en los motivos por los cuales, según ella, el paso comercial ceutí no opera "con normalidad en términos económicos y empresariales".

La empresaria ha lamentado que, "cuatro años después del anuncio del 7 de abril de 2022, lo que debería haberse consolidado como una aduana comercial plenamente operativa" es ahora un sistema sin "reglas claras, seguridad jurídica y funcionamiento homologable al de cualquier otro paso comercial internacional".

La actividad desde su inauguración en febrero de 2025 se ha limitado principalmente a la importación de áridos, arena y grava. A ello se ha sumado algunas importaciones de pescado fresco y exportaciones de material de automoción.

Durante el año pasado, según ha detallado, el número de operaciones fue "muy reducido para lo que sería una aduana comercial consolidada". Campos ha recordado que en julio de 2025 se hablaba de 42 expediciones, con una sola exportación. El año se cerró "con alrededor de medio centenar de operaciones".

Esta agencia ha solicitado información sobre el número de operaciones ejecutadas en la aduana desde su apertura y de solicitudes por parte de los empresarios a la Delegación del Gobierno en Ceuta. No se ha obtenido respuesta.

Desde el Gobierno autonómico, liderado por Juan Vivas (PP), han ensalzado la importancia de que Ceuta disponga de la aduana comercial para la "normalización de la frontera, un paso crucial hacia un tránsito regular de mercancía". Pero han insistido en que, en opinión de la Ciudad Autónoma, "el futuro económico de Ceuta no puede depender exclusivamente de la aduana".

Para Vivas, han señalado desde el Ejecutivo local en declaraciones a Europa Press, el comercio con Marruecos "no debe ser un pilar fundamental del modelo económico, sino que complemente un proyecto más amplio: un modelo económico más sólido y estable, asociado a la idea de más España y más Europa".

INSEGURIDAD PARA EL EMPRESARIADO

Para Arantxa Campos, el reducido número de operaciones, "además de las pausas y suspensiones temporales, evidencia que no existe aún una regularidad suficiente para generar confianza empresarial". "No estamos ante un flujo diversificado, amplio y estable de mercancías, sino ante un uso muy restringido", ha comentado.

La portavoz del empresariado ha asegurado a esta agencia que "las pocas empresas que están utilizando esta vía lo hacen casi exclusivamente para importaciones hacia Ceuta y de forma muy esporádica, lo que evidencia que no existe una operativa consolidada ni aprovechable para el conjunto del tejido empresarial".

Arantxa Campos ha explicado que el tejido empresarial de Ceuta está compuesto principalmente por "pymes y micropymes", que esperaban con la aduana "expandirse a nivel comercial". "Las expectativas iniciales eran poder disponer de una herramienta útil para favorecer actividad, comercio y oportunidades. La realidad es que el empresariado ceutí no ha podido incorporar esta aduana a su planificación de negocio como un canal fiable", ha dicho.

Según la presidenta de la CECE, la "sensación" del empresariado "es que no existe una voluntad real de que esa actividad económica se desarrolle con normalidad también en el lado marroquí". Arantxa Campos cree que, a la vista de los resultados, la coordinación entre España y Marruecos no es "suficiente". "Si lo fuera, ya existiría un marco estable, conocido y operativo para las empresas. Lo que ha faltado hasta ahora es traducir los anuncios políticos en una operativa clara, bilateral, técnica y sostenida en el tiempo".

La empresaria pide igualar las condiciones de la aduana ceutí con el resto de pasos comerciales que Marruecos tiene con la Unión Europea, como Tánger Med: "Lo urgente es dejar de tratar esta aduana como una excepción y empezar a operarla como lo que debería ser: una aduana plenamente homologable dentro del marco de relaciones comerciales entre Marruecos y la Unión Europea".

Campos se confiesa "prudente", aunque asegura tener esperanzas en que el paso comercial del Tarajal "se consolide como una aduana funcional". "Pero ese optimismo solo será creíble cuando haya estabilidad, regularidad y reglas claras", ha rematado.