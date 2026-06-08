Desarticulada en Melilla una red de falsos contratos laborales para obtener ayudas y papeles con doce detenidos

Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Melilla - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Melilla una red implicada en la formalización de falsos contratos de trabajo que se ha saldado con la detención de doce presuntos implicados y otros seis en busca y captura. Las personas que hacían uso de esta red utilizaban esta documentación para la obtención irregular de prestaciones por desempleo en el caso de los españoles y para solicitud de residencia en España en el de los extranjeros, paso previo a la obtención del DNI de España.

Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía, la operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) que han logrado desmantelar un entramado criminal compuesto por 18 miembros, "presuntamente responsables de delitos de falsedad documental, fraude en el cobro de prestaciones, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal".

La investigación comenzó en junio de 2025, cuando los policías detectaron la actividad de un ciudadano español residente en Melilla que se presentaba como empresario del sector de la construcción y que, presuntamente, "simulaba relaciones laborales mediante la firma de contratos de trabajo falsos a favor de ciudadanos españoles y marroquíes".

De acuerdo con las pesquisas, "los beneficiarios españoles utilizaban esos contratos para acceder indebidamente a prestaciones por desempleo derivadas de una supuesta relación laboral inexistente". Por su parte, los ciudadanos marroquíes presentaban dicha documentación ante la Oficina de Extranjeros "con el fin de iniciar los trámites necesarios para regularizar su situación y obtener autorización de residencia en España".

A medida que avanzó la investigación, los agentes comprobaron que el principal investigado "actuaba en coordinación con otros dos falsos empresarios que empleaban el mismo procedimiento", ampliando así el alcance de la trama y elevando a 18 el número total de personas investigadas por su participación en distintos niveles dentro de la organización.

Durante la fase de explotación de la operación policial, los agentes han procedido a la detención de 12 de los presuntos integrantes de la red. Los otros seis no pudieron ser localizados y han sido incluidos en las bases de datos policiales para su búsqueda y posterior detención.

La Policía Nacional ha remitido el atestado a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Melilla, plaza número 6, donde ya se ha incoado el correspondiente procedimiento judicial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los implicados.