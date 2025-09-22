Detectado un caso de rabia animal en Melilla tras la entrada de un perro desde Marruecos

MELILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud Pública ha informado de un caso positivo de rabia animal en Melilla. En concreto, se trata de un perro mestizo adulto joven que entró a la ciudad española del norte África por la frontera terrestre con Marruecos.

Según ha fijado el área que dirige Randa Mohamed (PP), el diagnóstico ha sido confirmado por el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III mediante la detección de antígeno. Ha detallado que el animal afectado es un perro mestizo, adulto joven, de tamaño mediano y pelaje corto blanco con la cabeza de color canela, que accedió a la ciudad a través del puesto fronterizo de Beni-Enzar el pasado 7 de septiembre, en torno a las 10,15 horas, según el resguardo fiscal de la Guardia Civil.

Tras ser avistado en la zona de la calle Infanta Elena nº 57, sin agredir a personas ni animales, el perro fue capturado en las inmediaciones del túnel del aeropuerto por el servicio de recogida de animales y trasladado al Centro de Acogida y Observación.

Salud Pública ha destacado que, una vez ingresado, comenzó a manifestar síntomas compatibles con la rabia, que se intensificaron hasta su fallecimiento el 11 de septiembre. La muestra enviada al Centro Nacional de Microbiología el 15 de septiembre confirmó el positivo un día después.

Las autoridades sanitarias han hecho un llamamiento urgente a la población. En caso de que alguna persona haya sido mordida o haya tenido contacto salival con este animal, debe acudir de inmediato a la Dirección General de Salud Pública, situada en la Carretera Alfonso XIII nº 52-54, o contactar con la Policía Local para valorar la necesidad de iniciar tratamiento preventivo. Asimismo, se solicita que se informe de cualquier posible mordedura del perro a otros animales.

La Consejería ha recordado que "la rabia es una enfermedad mortal tanto para las personas como para los animales susceptibles una vez aparecen los primeros síntomas". También ha solicitado que no se intente tocar, alimentar ni recoger animales vagabundos o con signos de enfermedad, y que en estos casos se avise siempre a la Policía Local para que sean retirados con seguridad.

Finalmente, Salud Pública ha subrayado la importancia de la vacunación antirrábica, "obligatoria y gratuita en Melilla para perros, gatos y hurones mayores de tres meses de edad". Este es el quinto caso registrado en los nueve meses que llevamos de año 2025, todos procedentes de Marruecos.