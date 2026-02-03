Detenidas en Melilla 28 personas en "busca y captura" en enero, dos por terrorismo y uno con 14 órdenes de arresto

Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla durante el pasado mes de enero a un total de 28 personas que se encontraban en situación de "busca y captura", la mayoría de ellas localizadas en los distintos controles fronterizos terrestres, marítimos y aéreos de la ciudad, según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía.

Entre los arrestados figuran dos individuos sobre los que pesaban sendas Órdenes de Detención e Ingreso en Prisión por delitos de terrorismo dictadas por la Sala de lo Penal, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional. Ambos fueron localizados y detenidos el mismo día en que dichas órdenes entraron en vigor, en una actuación llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Información de Melilla. Los arrestados están acusados de presunta vinculación con el terrorismo yihadista.

Asimismo, ha destacado la detención de un individuo al que le constaban en vigor hasta 14 Órdenes de Búsqueda y Detención emitidas por diversas autoridades judiciales de Melilla y de la Península. El detenido, que se había refugiado en Nador (Marruecos) desde hacía al menos tres años para eludir la acción de la justicia, fue arrestado cuando intentaba entrar en la ciudad. Tras ser puesto a disposición judicial, el Juzgado de Guardia decretó su ingreso en prisión, al constarle una orden de ingreso en vigor desde mayo de 2023.

Según ha precisado el portavoz de la Policía Nacional, las 28 personas detenidas estaban reclamadas por delitos de diversa índole, entre ellos terrorismo, lesiones, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza en las cosas, estafas y daños. El 82% de los arrestados son hombres.

En la mayoría de los casos, las autoridades judiciales reclamantes pertenecían a Melilla, aunque también figuraban juzgados de Alicante, Almería y de los municipios murcianos de Totana y Caravaca de la Cruz, así como la Audiencia Nacional.

Las detenciones han sido realizadas por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Melilla en colaboración con distintas autoridades judiciales, tanto en los pasos fronterizos como en las vías públicas de la ciudad.

Durante el mismo periodo, también fueron detenidos dos menores de edad por agentes del Grupo de Menores (GRUME). Uno de ellos tenía en vigor una Orden de Búsqueda, Detención e Ingreso en el Centro Educativo de Menores Infractores (CEMI) de Melilla, siendo necesario establecer un dispositivo específico para su arresto debido a su reiterada huida ante cualquier sospecha policial.

Todas las reclamaciones judiciales se han tramitado a través de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, en coordinación con el Juzgado de Instrucción de Guardia y las autoridades judiciales reclamantes.

El portavoz de la Jefatura Superior de Policía en Melilla ha recordado que estas personas son buscadas por no atender las citaciones judiciales en procedimientos abiertos por distintos delitos y se ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana para su localización. En este sentido, ha subrayado que se ha habilitado el correo electrónico losmasbuscados@policia.es, a través del cual los ciudadanos pueden facilitar información de forma totalmente confidencial.