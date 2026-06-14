Detenido un hombre de 57 años por presuntamente provocar el incendio de un restaurante en Melilla

Estado del restaurante quemado en Melilla. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 57 años como presunto autor del incendio provocado que afectó al restaurante Dubai, ubicado en el Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga de Melilla, un suceso ocurrido en la madrugada del pasado 10 de abril y que causó importantes daños materiales, aunque sin provocar heridos.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, el fuego se declaró sobre las 04.00 horas en el establecimiento situado en el número 7 del citado paseo marítimo, en un edificio que alberga numerosas viviendas.

El incendio generó una gran cantidad de humo que afectó al menos a dos viviendas de la primera planta. Sus ocupantes lograron desalojarlas a tiempo y se refugiaron en la zona de la playa cercana. La rápida actuación de los Bomberos, alertados por dos testigos que detectaron las primeras llamas, permitió extinguir el fuego con rapidez y ventilar las viviendas afectadas mediante sistemas de ventilación forzada.

La Policía destacó que no fue necesaria la asistencia sanitaria para ninguna persona y que no se registraron daños personales, si bien las pérdidas materiales fueron cuantiosas.

INTENCIONADO

El portavoz policial ha explicado que eesde los primeros momentos de la investigación surgieron indicios de que el incendio había sido intencionado. Varios testigos aseguraron haber visto a una persona huir rápidamente del lugar en bicicleta cuando comenzaron las llamas, por lo que el caso fue asumido por el Grupo de Delincuencia Urbana (GDU) de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Las pesquisas permitieron determinar que el sospechoso había estado merodeando por las inmediaciones del restaurante durante aproximadamente dos horas antes del incendio. Vestido de negro, con capucha, mochila y desplazándose en bicicleta, llegó incluso a forzar la puerta de entrada del local antes de alejarse del lugar.

En ese momento fue interceptado por una patrulla de la Policía Local, cuyos agentes le preguntaron por el motivo de encontrarse en la vía pública a esas horas. El hombre respondió que se dirigía a un cajero automático.

Sin embargo, según la investigación policial, regresó unos 40 minutos después para culminar su plan. Presuntamente accedió al establecimiento, vertió líquido inflamable en distintas zonas del local y prendió fuego antes de huir nuevamente en bicicleta.

La identificación del presunto autor fue posible gracias a las declaraciones de los agentes de la Policía Local, los testimonios recabados y las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del propio restaurante.

Una vez concluida la investigación, los agentes localizaron y detuvieron al sospechoso, de 57 años, que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla junto con el correspondiente atestado policial.