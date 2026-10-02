Detenido en Melilla un ciudadano marroquí por utilizar un contrato de alquiler falso para empadronarse

Imagen de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un hombre de nacionalidad marroquí por su presunta participación en un delito de falsedad documental, después de intentar tramitar su empadronamiento en la ciudad mediante un contrato de arrendamiento ficticio.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, se inició a mediados de agosto, cuando tuvieron conocimiento de un posible fraude en la solicitud de empadronamiento de un ciudadano marroquí con residencia legal en España.

Según ha informado un portavoz de la Policía Nacional, en la documentación presentada ante la Oficina de Extranjería de Melilla figuraba un contrato de alquiler en el que se detectaron diversos datos erróneos que hicieron sospechar de su autenticidad. Las comprobaciones posteriores permitieron determinar que los datos personales del supuesto arrendador habían sido utilizados sin su conocimiento y que esta persona desconocía la existencia del contrato.

Además, los investigadores verificaron que la vivienda que figuraba en el documento tampoco era propiedad del supuesto arrendador. Una vez constatado que se trataba de un documento falso elaborado para justificar el empadronamiento, los agentes procedieron a localizar y detener al implicado.

El atestado policial ha sido remitido al Tribunal de Instancia de Melilla, Sección Civil y de Instrucción Plaza número Cuatro, donde se ha incoado el correspondiente procedimiento judicial.

El portavoz de la Jefatura ha destacado que los datos del supuesto arrendador fueron utilizados sin su conocimiento y que la vivienda indicada tampoco era de su propiedad.