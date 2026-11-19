Miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Melilla. - GUARDIA CIVIL MELILLA

MELILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Melilla a un hombre como presunto autor de un delito de sustracción de menores, después de que la madre denunciara que había trasladado a su hijo a Marruecos sin su consentimiento y lo había matriculado en un centro educativo islámico de ese país.

Según ha informado este jueves la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, la Unidad Orgánica de Policía Judicial se hizo cargo de la investigación, iniciada el pasado 10 de noviembre, cuando la madre denunció que el menor había viajado a Marruecos con su padre dos días antes y que permanecía allí matriculado en un centro educativo.

Las primeras averiguaciones permitieron comprobar que el niño había salido de Melilla el 8 de noviembre y que, desde el día siguiente, había dejado de asistir a clase en el centro educativo de la ciudad española del norte de África, en el que estaba escolarizado.

La citada fuente ha detallado que una vez localizado, el padre confirmó a los agentes que su hijo se encontraba interno en un centro educativo de Marruecos. A partir de los indicios recopilados, la Guardia Civil procedió a su detención el 11 de noviembre y puso sus actuaciones en conocimiento del Juzgado de Guardia de Melilla.

Según el portavoz policial, "la investigación permitió, pese a la complejidad del caso y las gestiones necesarias al otro lado de la frontera, localizar al menor y conseguir su traslado a Melilla en un breve espacio de tiempo". El niño pudo reencontrarse con su madre el 12 de noviembre, fecha en la que quedó nuevamente a su cargo.

Las diligencias policiales también han permitido esclarecer las circunstancias del traslado. A la falta de consentimiento denunciada por la madre, ha añadido la citada fuente, se sumó el relato del propio menor, quien explicó a los especialistas del Equipo Mujer-Menor (EMUME) que su padre lo había llevado a Marruecos "mediante engaño y que había sido ingresado contra su voluntad en un centro educativo islámico".

El detenido ha sido puesto a disposición judicial acusado de la presunta comisión de un delito de sustracción de menores.