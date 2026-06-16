Detenido en Melilla el patrón de una embarcación acusado de transportar a seis migrantes en situación irregular - GUARDIA CIVIL

MELILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al patrón de una embarcación semirrígida que presuntamente intentaba introducir de forma irregular a seis migrantes en Melilla por vía marítima. Al arrestado, propietario además de la embarcación, se le atribuye un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según ha informado este martes un portavoz de la Comandancia melillense, la actuación se enmarca en las labores de control y vigilancia de costas y fronteras que desarrolla habitualmente la Guardia Civil en el entorno de Melilla. Los agentes detectaron una embarcación semirrígida que navegaba a gran velocidad desde la costa de Marruecos en dirección a la ciudad autónoma, mientras era perseguida por una embarcación de las autoridades marroquíes.

Ante esta situación, ha añadido la citada fuente, se activó el Equipo de Natación, Intervención y Rescate (ENIR) de la Guardia Civil, junto con patrullas terrestres de las especialidades de Fiscal y Fronteras y Seguridad Ciudadana que intervienen en episodios relacionados con la inmigración irregular.

El portavoz ha destacado que la rápida respuesta de los agentes permitió localizar, interceptar y detener al piloto de la embarcación. Asimismo, los guardias civiles garantizaron la seguridad de las seis personas transportadas, que fueron atendidas conforme a los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones.

Los migrantes, que carecían de documentación acreditativa de identidad, fueron trasladados a las dependencias oficiales competentes en materia de extranjería para la realización de los trámites correspondientes.

Por su parte, el detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La Guardia Civil ha destacado que este tipo de actuaciones forman parte de su compromiso permanente con la protección de la vida y la integridad de las personas, que en numerosas ocasiones son expuestas a situaciones de grave riesgo durante las travesías organizadas por redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

Asimismo, su portavoz ha subrayado que las recientes intervenciones para impedir entradas irregulares por vía marítima responden, en gran medida, a la eficacia de la coordinación existente entre las autoridades españolas y marroquíes, una cooperación que consideran fundamental para combatir a las organizaciones criminales que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de los migrantes.