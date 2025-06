Dos años de prisión para el hombre que agredió a un guardia civil con el garfio que usó para escalar la valla de Ceuta

CEUTA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha condenado a un hombre a dos años de prisión tras agredir a un agente de la Guardia Civil con la empuñadura del garfio que usó para escalar la valla que separa Marruecos de la ciudad autónoma de manera irregular.

El autor del delito de atentado contra la autoridad deberá también pagar una multa de cinco euros diarios durante un mes por otro ilícito leve de lesiones. Por cada dos cuotas que no abone, se le sumará un día de más de cárcel al mencionado fallo.

La pena ha quedado suspendida durante los próximos tres años con la condición de que no vuelva a delinquir en el referido periodo temporal. No deberá regresar a la cárcel al haber aceptado una pena no superior a los 24 meses de privación de libertad.

El joven de 18 años y de origen subsahariano ingresó en prisión provisional el 12 de mayo, un día después de su detención y de que sucedieran los hechos.

El acusado se enfrentaba a una pena superior a los tres años de cárcel, pero el reconocimiento de los hechos ha impedido el juicio y ha propiciado que la Fiscalía rebaje su solicitud inicial. Al ser extracomunitario, se barajaba su expulsión del país, lo cual ha quedado descartado al llegar a una conformidad.

El autor procedió el pasado 11 de mayo a cruzar el doble vallado que separa Marruecos y Ceuta de forma "irregular" y "violenta", según informó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado publicado el día después de producirse los hechos.

La agresión se llevó a cabo con un "objeto punzante", a modo de "garfio", que el joven subsahariano usó para escalar la valla, en mitad del perímetro fronterizo, entre las fronteras del Tarajal y de Benzú. Tras el ataque, fue localizado y detenido por patrullas del cuerpo en las proximidades del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

El agente agredido tuvo que ser trasladado al servicio de Urgencias de una clínica de la ciudad para ser tratado por las heridas sufridas en la cara.