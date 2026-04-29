Dos viajeros con destino Málaga detenidos en el aeropuerto de Melilla con más de 5 kilos de hachís adosados al cuerpo

Uno de los detenidos con droga en el aeropuerto con destino a Málaga. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Melilla a dos personas residentes en la ciudad autónoma con más de cinco kilos de hachís adosados al cuerpo cuando pretendían tomar un vuelo a Málaga.

Según ha informado un portavoz de la Comandancia del Instituto Armado melillense, las incautaciones se han desarrollado en dos actuaciones distintas en el aeródromo de la ciudad española del norte de África.

La primera intervención se produjo a inicios de esta semana durante el control de viajeros y equipajes previo al embarque de un vuelo con destino a Málaga. Un vigilante de seguridad detectó a un pasajero tras activarse la alerta del arco de seguridad, por lo que requirió la presencia de los agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras.

Tras identificar al viajero, y pese a que este manifestó no portar nada, los guardias civiles localizaron cuatro paquetes adosados a su cuerpo que, por su textura y color, resultaron ser hachís.

La segunda actuación tuvo lugar 24 horas después, cuando los agentes detectaron a otro viajero que levantó sospechas durante el mismo tipo de control. Tras su identificación, se le hallaron otros cuatro paquetes de hachís de diferentes tamaños ocultos tanto en el torso como en las piernas.

Como resultado de ambas actuaciones, los dos detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

La droga intervenida, con un peso total de 5.093 gramos, habría permitido la elaboración de aproximadamente 20.372 dosis, cuya distribución en el mercado ilícito ha sido evitada, ha concluido el portavoz policial.