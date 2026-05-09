Feijóo pide la dimisión de Marlaska tras el fallecimiento de los dos guardias civiles en Huelva

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, paseando por las calles de Ceuta. - EUROPA PRESS

CEUTA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado en Ceuta la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha este viernes en Huelva.

"Su incompetencia --en alusión al ministro-- pide a gritos su retirada desde hace mucho tiempo", ha dicho durante un acto celebrado en la ciudad autónoma para conmemorar el Día de Europa.

El líder popular ha comenzado su discurso expresando sus condolencias a las familias de los dos agentes muertos en acto de servicio y a las de los otros dos que se encuentran hospitalizados.

"Es cruel y es injusto que vuelva a pasar lo que ha pasado hace dos años. Efectivamente, hace solo dos años, dos guardias civiles perdieron la vida en Barbate (Cádiz), luchando contra los delincuentes. En nombre de todo el Partido Popular, quiero decirles que su dolor es el nuestro, y que sus reivindicaciones también lo son", ha expresado.

Feijóo ha reclamado "respeto" para los "150.000 guardias civiles y policías nacionales que guardan nuestros derechos, nuestros valores constitucionales, nuestros principios democráticos y, en consecuencia, nuestra libertad".

"¿Cuántos agentes tienen que morir en acto de servicio para que el gobierno se tome en serio su protección?", ha cuestionado el presidente del PP, quien opina que "el crimen organizado ha evolucionado más rápido que la legislación, y más rápido, mucho más rápido que los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad".

"No podemos seguir de espalda a esta realidad, y mucho menos tolerar que el ministro del Interior unas horas antes estuviese presumiendo, al mismo tiempo, casi, que se cobraba la vida de dos guardias civiles y otros dos heridos e ingresados", ha continuado.

El gallego ha recordado que su partido lleva "mucho tiempo denunciando el abandono y la falta de medios" y, en paralelo, "hablando con los agentes y acreditando su sufrimiento y su inseguridad".

El popular ha recordado que "hace solo 15 días", el Congreso ha aprobado una propuesta de la formación azul "para reforzar su capacidad de defenderse". "Es increíble que a estas alturas tengamos que pedir que la policía y la guardia civil mejore su capacidad de legítima defensa", ha apuntado.

Con anterioridad a la intervención de Feijóo, la secretaria general del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha ofrecido unas palabras durante el acto en Ceuta en las que ha aprovechado para comprometerse a que "desde Europa" su partido seguirá "trabajando" por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Vamos a hacer justicia, porque el Partido Popular Europeo español va a conseguir que se reconozca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo en toda Europa. Y las agresiones a ellos serán aceptadas como eurodelitos. Lo vamos a hacer", ha dicho.