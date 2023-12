Fiscalía investiga en Melilla ataques a la comunidad judía local en redes sociales por la respuesta de Israel en Gaza

MELILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Melilla ha iniciado investigaciones por los ataques que vienen recibiendo los miembros de la comunidad judía de Melilla en las redes sociales y sus respectivos negocios, desde que ocurrieron los atentados de Hamás del 7 de octubre y la posterior respuesta de Israel en Gaza.

El representante del Ministerio Público ha comenzado a citar y tomar declaraciones a las personas que han realizado dichos comentarios en distintas plataformas de Internet, en las que fundamentalmente se llama al boicot de los establecimientos y comercios de diversa índole de integrantes de la comunidad hebrea en la ciudad española del norte de África, por si fueran constitutivos de "un delito de odio"

A raíz de ello, el presidente de Vox Melilla, José Miguel Tasende, ha anunciado que su formación presentará una moción en la Asamblea para condenar estos hechos, solicitar un apoyo expreso de la Ciudad Autónoma a la comunidad hebrea melillense y, en caso de apertura judicial, personarse como acusación particular.

El diputado autonómico de la oposición ha señalado que quienes están realizando ese tipo de comentaros "están localizados y son pocos, en cambio son más los ciudadanos de Melilla que apoyan a los comercios objeto de boicot".

José Miguel Tasende ha subrayado que si finalmente estas pesquisas llegan a juicio, solicitarán al Gobierno de Melilla, en manos de Partido Popular, "que la Ciudad Autónoma de Melilla se persone como acusación particular".

Asimismo, ha pedido "desconectar siempre todo lo que sucede en otros sitios del mundo y lo que pueda suceder en el futuro de la convivencia en Melilla porque no es lo mismo, no son las mismas personas, no son los mismos lugares y cada país tiene sus implicaciones, que no podemos trasladarlas sin más de un sitio a otro".

Tasende ha avanzado que en la moción que registrarán en la Asamblea reclamarán una declaración institucional de condena de los llamamientos al boicot a los comercios de judíos y los ataques a los mismos en redes sociales, así como la realización una campaña de concienciación "que nos haga ver a todos lo que perdemos si no mantenemos una convivencia sana".