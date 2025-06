El Gobierno de Melilla investigará un contrato vinculado al 'caso Koldo' adjudicado en 2021 bajo el Ejecutivo PSOE-CPM

MELILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha anunciado este jueves que su Gobierno revisará un contrato adjudicado en 2021 por la Autoridad Portuaria de Melilla, que aparece citado en las diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de las investigaciones del denominado 'caso Koldo'.

Según han publicado varios medios nacionales, el informe de la UCO incluye una obra valorada en 800.000 euros realizada en la Autoridad Portuaria de Melilla hace cuatro años, cuando el Ejecutivo local estaba liderado por una coalición de PSOE y Coalición por Melilla (CPM), presidida por Eduardo de Castro --quien fue expulsado de Ciudadanos en 2020 y formaba parte entonces del Grupo Mixto--.

Imbroda ha señalado que, tras conocer esta información a través de la prensa, ha solicitado al actual presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Ángel Quevedo (PP), que examine el expediente para aclarar si existe alguna irregularidad en dicho contrato. "Es verdad, lo leí yo también. Y como lo leí, me puse a enterarme y dije: '¿de qué va esto?' Me dijeron Melilla y pensé: 'hombre, Melilla no se había tocado'" en esta presunta trama de cobro de comisiones, en la que se investigan al ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE José Manuel Cerdán.

La primera autoridad melillense ha avanzado que "es una obra que adjudica la Autoridad Portuaria. No es de la Ciudad Autónoma, es de la Autoridad Portuaria del año 2021", ha declarado el presidente melillense, toda vez que ha indica que se corresponde a una etapa en la que el responsable del organismo portuario fue nombrado por la coalición PSOE-CPM y Eduardo de Castro.

En este sentido, Imbroda ha recalcado que durante aquel periodo su partido "no tenía competencias en la Autoridad Portuaria ni en el Gobierno de la Ciudad", por lo que desconoce los detalles de la adjudicación. Sin embargo, ha asegurado que su Ejecutivo profundizará en la revisión del expediente para esclarecer cualquier duda: "Ya hemos pedido que busquen el expediente, que nos lo saquen, nos lo muestren y a ver cómo está esto".

Por su parte, la exconsejera de Hacienda Dunia Almansouri (CPM), que formaba parte del Gobierno de coalición en 2021, ha declarado que desconoce a qué adjudicación concreta se refieren las informaciones periodísticas ni si coincide con el periodo de la anterior presidencia de la Autoridad Portuaria.

Dunia Almansouri ha recalcado además que, según los medios nacionales, el contrato bajo sospecha dependería directamente del Ministerio de Fomento y no del Gobierno de la Ciudad Autónoma del que ella formaba parte y con su compañero Víctor Gamero como presidente de la Autoridad Portuaria.

El 'caso Koldo' investiga una presunta trama de corrupción en la contratación pública durante la pandemia, con ramificaciones en varias administraciones y empresas públicas de diferentes puntos de España, entre ellas, según los informes de la UCO, la Autoridad Portuaria de Melilla.