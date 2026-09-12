El Gobierno de Melilla pide a Sánchez que convoque elecciones porque es "rehén de Marruecos" y un "lastre para España"

El vicepresidente primero del Gobierno de Melilla y secretario general del PP regional, Miguel Marín. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Melilla y secretario general del PP regional, Miguel Marín, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales al considerar que tanto él como su Ejecutivo "ya están amortizados" y que el jefe del Ejecutivo es "rehén de Marruecos" y "un lastre para España".

Marín ha realizado estas declaraciones en la sede del Partido Popular de Melilla, donde ha calificado de "bochornosas e indignantes" las últimas manifestaciones de Sánchez sobre la situación de Ceuta y su afirmación de que la ciudad autónoma debe asumir una "realidad estructural" marcada por la presencia de miles de inmigrantes en sus calles.

A juicio del dirigente popular, unas declaraciones de este tipo "no son propias de un presidente del Gobierno", por lo que ha exigido la convocatoria de elecciones. Marín ha insistido en que Sánchez "es rehén de Marruecos" y ha sostenido que su Gobierno constituye "un lastre para España".

El secretario general del PP de Melilla también se ha referido a los documentos desclasificados por Moncloa que, según ha señalado, evidencian que el CNI y la Policía Nacional avisaron del asalto masivo registrado en Ceuta. Marín ha acusado a Sánchez y a su Gobierno de haber "mentido a todos los españoles" y ha asegurado que esta documentación así lo pone de manifiesto.

Asimismo, ha considerado "inadmisible" que el Ejecutivo central trate de desacreditar al CNI, al que ha definido como uno de los organismos de seguridad nacional "mejor valorados a nivel internacional". En este sentido, ha trasladado su apoyo a los profesionales de los servicios de inteligencia y ha acusado al Gobierno de intentar desautorizar al CNI "para justificar sus mentiras".

Marín ha vuelto a insistir en su acusación de que Sánchez está "maniatado" por Marruecos y ha relacionado esta situación con la política del Ejecutivo respecto al Sáhara Occidental y con su posición sobre la crisis migratoria de Ceuta. Según el dirigente popular, el presidente del Gobierno es "una persona sumisa a Marruecos" y ha cuestionado que sea incapaz de señalar al país vecino como "máximo responsable" de la invasión que sufrió Ceuta.

Por otro lado, ha criticado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, mantenga, a su juicio, el mismo discurso que otros miembros del Gobierno al exculpar a Marruecos de la entrada masiva registrada en Ceuta. Marín ha condenado esta actitud y ha planteado qué plan tiene el Ejecutivo central para hacer frente a una eventual repetición de una situación similar.