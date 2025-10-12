El Gobierno de Melilla reclama unos nuevos Presupuestos del Estado para actualizar "partidas capitales para la ciudad"

La vicepresidenta 2ª de la Ciudad Autónoma de Melilla y portavoz del Gobierno local, Fadela Mohatar (PP). - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla ha reclamado al Ejecutivo central la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que permitan actualizar las cuantías económicas destinadas a la Ciudad Autónoma, "partidas capitales para los melillenses", especialmente en ámbitos sociales como la atención a menores extranjeros no acompañados, donde el Estado aporta 4,5 millones de euros frente a los 14 millones que asume el Ejecutivo melillense, una situación que considera "injusta".

Así lo ha asegurado la vicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma de Melilla y portavoz del Gobierno local, Fadela Mohatar (PP), quien ha recriminado "la falta de Presupuestos del Estado por tercer año consecutivo está obligando a la Ciudad a incrementar, con fondos propios, los convenios de colaboración que mantiene con la Administración General".

Mohatar ha detallado que este desequilibrio se repite en varios servicios sociales básicos. En el Servicio de Ayuda a Domicilio, por ejemplo, el Estado mantiene una aportación de 733.000 euros, mientras que la Ciudad debe destinar 3,3 millones.

En el Centro Gámez Morón, el Gobierno central financia 675.000 euros frente a los 2,8 millones de la Ciudad Autónoma. "Y en la Teleasistencia, la diferencia también es notable: 90.000 euros del Estado frente a 194.000 de los fondos locales", ha apuntado.

"Son partidas que requieren una actualización urgente", ha subrayado la portavoz, quien ha insistido en que el Ejecutivo que preside Juan José Imbroda "no va a escatimar en estas ayudas" pese a la falta de apoyo presupuestario del Gobierno central.

La vicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma de Melilla ha advertido de que la ausencia de unos nuevos PGE "va a limitar el cálculo de las cuentas" que el Gobierno de Melilla ya está elaborando con el objetivo de aprobar cuanto antes los Presupuestos de la Ciudad Autónoma.

En este sentido, Fadela Mohatar ha calificado la prolongación de los Presupuestos estatales como una "anomalía" contraria a la Constitución, pero ha asegurado que el Ejecutivo melillense "va a salir adelante" pese a las dificultades.

"Seguiremos cumpliendo con nuestras competencias y atendiendo a quienes más lo necesitan, aunque el Estado no actualice sus compromisos con Melilla", ha concluido la portavoz del Gobierno.