El Gobierno melillense critica a Sánchez por la designación de Melilla como ciudad receptora de menores no acompañados

MELILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed (PP), ha criticado que Melilla vaya a ser "ciudad receptora" de menores no acompañados (menas) cuando es una región "tensionada" por el fenómeno migratorio y como ejemplo, ha dicho que en el último semestre se han atendido a 288 niños, pese a tener una capacidad para 256.

En una declaración a la prensa este martes, Randa Mohamed ha calificado de "hipócrita" la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez en conferencia sectorial celebrada el lunes para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados y ha denunciado que el encuentro fue "un mero trámite" para convalidar un Real Decreto ya decidido de forma unilateral, mientras el Gobierno central señala que fue aprobado en el Congreso por votación.

Mohamed ha criticado que Melilla continúe siendo considerada "ciudad receptora" de menores, a pesar de ser una región "tensionada" por el fenómeno migratorio. Como ejemplo, ha señalado que en el último semestre se han atendido a 288 menores en la ciudad, pese a contar con una capacidad máxima para 256. "Esto no se puede permitir", ha recalcado.

En su alocución, la también vicesecretaria de Acción Social del PP en la ciudad autónoma ha lamentado la falta de información ofrecida en la reunión, asegurando que no se detallaron ni el número de menores que serán asignados a cada comunidad ni la financiación que aportará el Ministerio de Juventud e Infancia. "No podemos votar a ciegas unos criterios que prácticamente no conocíamos", ha declarado.

Asimismo, Randa Mohamed ha acusado al Gobierno de tratar a los menores como "mercancía" y de poner en peligro el sistema de acogida y protección, cuyo objetivo principal, ha recordado, debe ser el bienestar de los niños. Ha reprochado que el Ejecutivo actúe "de forma unilateral" e imponga criterios sin dialogar previamente con las comunidades autónomas. "Se están burlando de todos nosotros", ha sentenciado.

También ha recordado que en 2018 Melilla llegó a acoger a más de mil menores, y que entonces el Gobierno prometió negociar con Marruecos su devolución. "Aquella mano tendida nunca llegó. No se hizo nada", ha afirmado.

Por último, Mohamed ha expresado su solidaridad con Ceuta y Canarias, territorios que también sufren una alta presión migratoria: "Desde luego que en Melilla comprendemos la situación que están viviendo Canarias y la ciudad hermana de Ceuta porque lo hemos vivido también", ha resaltado

La consejera de Políticas Sociales acusado al Gobierno de no haber trabajado en una solución estructural al problema. "El Partido Popular no va a permitir que se nos siga ignorando ni que se nos utilice como peones de una estrategia mal planificada", ha concluido.