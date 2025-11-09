La Guardia Civil recupera el cadáver número 41 de un migrante en Ceuta

Archivo - Guardias civiles frente a un cadáver de un migrante en la orilla de la playa de la Ribera, a 31 de enero de 2023, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado este domingo un nuevo cadáver de un joven migrante en aguas de Ceuta, elevando a 41 el número de fallecidos en el litoral ceutí en lo que va de 2025, el más mortífero que se recuerda. Se trata del segundo cuerpo encontrado en noviembre, ambos esta semana.

El instituto armado ha recibido el aviso a mediodía, tras el avistamiento de un cuerpo flotando cerca de la zona de la frontera del Tarajal, que conecta la ciudad autónoma con Marruecos. Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se han desplazado al lugar, donde han confirmado que se trata de un varón adulto joven, vestido con traje de neopreno, según fuentes de la benemérita.

El cadáver ha sido trasladado a la base del Servicio Marítimo antes de ser conducido al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento y tratar de identificarlo. Con este hallazgo, son ya dos los cuerpos recuperados en noviembre, tras un mes de octubre en el que se hallaron tres en menos de 24 horas, tras una noche de intensa presión migratoria en el mar por los numerosos intentos cruce a nado a Ceuta.

El último cadáver fue recuperado el 3 de noviembre, perteneciente a otro varón joven que vestía traje de neopreno y se hallaba en avanzado estado de descomposición. La última actualización del Ministerio del Interior sobre la inmigración irregular manifiestan que entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de este año llegaron a Ceuta 330 personas extranjeras de manera irregular. En 2025 se ha producido un aumento de casi 800 personas. Si septiembre se cerró con 2.644 llegadas desde el pasado 1 de enero, terminando octubre han llegado 2.994 desde que el inicio.