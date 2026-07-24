Herido un agente de la Guardia Civil en la frontera de Ceuta durante un intento de entrada irregular

Heridas sufridas por un agente de la Guardia Civil en la frontera de Ceuta durante un intento de entrada irregular - AUGC

CEUTA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado las lesiones sufridas por un agente de la Guardia Civil durante un operativo desarrollado este jueves 23 de julio para impedir un intento de entrada irregular en el perímetro fronterizo de Ceuta.

Según ha explicado la entidad en un comunicado, durante la intervención, el agente sufrió una caída que le provocó diversas lesiones en una mano, ambos brazos y una rodilla, heridas por las que tuvo que recibir asistencia sanitaria.

La organización ha reclamado al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil un "refuerzo urgente" de las plantillas destinadas a Ceuta, así como "la dotación de medios técnicos y materiales adecuados para afrontar con mayores garantías las incidencias que se producen de forma habitual en el perímetro fronterizo".

La asociación profesional ha deseado una pronta recuperación al guardia civil y ha señalado que este tipo de incidentes evidencia "la elevada peligrosidad" a la que se enfrentan a diario los agentes encargados de la vigilancia de la frontera de Ceuta.

AUGC ha advertido de que estos servicios se prestan con una "evidente falta de recursos humanos y materiales", una circunstancia que, a su juicio, incrementa el riesgo para los efectivos y dificulta el desempeño de sus funciones en condiciones de seguridad.

Para la asociación, la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea "requiere una respuesta acorde con la realidad operativa que afrontan los agentes sobre el terreno". Desde la AUGC han insistido en que la seguridad de quienes desempeñan esta labor debe constituir "una prioridad" para evitar que se repitan situaciones similares.

REACCIONES POLÍTICAS

El suceso ha provocado la reacción del Partido Popular y de Vox Ceuta. Ambos han coincidido en expresar su apoyo al agente afectado y han reclamado al Gobierno medidas para reforzar la seguridad de los efectivos en la frontera.

El PP ceutí ha expresado este viernes en un comunicado que los hechos ocurridos ponen de manifiesto "la dureza de un servicio que exige la máxima profesionalidad y entrega" por parte de unos agentes que, según ha señalado, demuestran su compromiso con la seguridad de Ceuta incluso "anteponiendo el cumplimiento de su deber a sus propias lesiones".

Los populares han calificado de "inaceptable" que los efectivos destinados a la frontera afronten situaciones de elevado riesgo sin los medios humanos y materiales que consideran necesarios.

Además, han advertido de que las denuncias realizadas por las asociaciones profesionales "no pueden seguir siendo ignoradas" y han apuntado a la posibilidad de que algunos servicios se presten mediante patrullas unipersonales como muestra de una situación que, a su juicio, requiere una respuesta inmediata por parte del Ministerio del Interior.

Por su parte, Vox Ceuta también ha mostrado su respaldo al agente herido y ha atribuido lo sucedido a la falta de medios materiales y humanos en la frontera. La formación ha asegurado que viene reclamando desde hace tiempo un incremento de efectivos y recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad.

En su comunicado, Vox ha responsabilizado políticamente tanto al PSOE como al PP de la situación en la frontera. "Sus políticas de efecto llamada, la impunidad que ofrecen a los inmigrantes ilegales, la desprotección jurídica a la que someten a nuestros agentes, y la falta de medios para defender la frontera, producen la tormenta perfecta para que ocurran sucesos como este", han manifestado.

Vox ha acusado a los populares de Ceuta de no respaldar las iniciativas planteadas por Vox para reforzar la seguridad fronteriza y ha sostenido que la ausencia del Gobierno ceutí en la última Conferencia Sectorial de Inmigración responde a un intento de "postureo".