Imbroda amplía el Gobierno de Melilla tras la renuncia del consejero de Hacienda por salud "sin aumentar el gasto"

Jesús Romero Imbroda jurando el cargo como consejero de Fomento Universitario e Investigación. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Juan José Imbroda (PP) ha tomado este viernes juramento al nuevo consejero de Fomento Universitario e Investigación, Jesús Romero Imbroda, y al viceconsejero de Seguridad Ciudadana, Pedro Fernández Antón, tras la renuncia del diputado y consejero de Hacienda, Daniel Conesa, por motivos de salud. Imbroda ha asegurado que esta ampliación del Ejecutivo "no supondrá ningún coste" a las arcas de la Ciudad Autónoma porque desaparece la Consejería de Hacienda y sus funciones seguirán en manos del propio Imbroda, el viceconsejero Francisco Villena y la presidenta de la sociedad pública de desarrollo económico, Esther Donoso, como vienen haciendo desde que hace dos años Conesa sufrió su problema.

Imbroda ha explicado que la creación de la Consejería de Fomento Universitario e Investigación, cuyo titular compaginará el cargo con su profesión de neurocirujano motivo por el que no cobrará como consejero, responde a la necesidad de dotar de mayor peso político y capacidad ejecutiva a un área que considera estratégica dentro del cambio del modelo socioeconómico de Melilla.

"Queremos más nivel al área de la universidad como específica", ha afirmado el presidente, quien ha recordado que la apuesta por la enseñanza superior constituye uno de los tres ejes fundamentales del proyecto de transformación económica impulsado por su Gobierno.

El dirigente popular ha elogiado la gestión desarrollada por Jesús Romero al frente del área universitaria, destacando la implantación de nuevas titulaciones como los grados de Inteligencia Artificial, Derecho y Podología, además de diversos programas de máster.

Según ha señalado, el cambio permitirá reforzar las gestiones que ya venía realizando el hasta ahora diputado delegado al convertirlo en consejero, otorgándole "más nivel y más poder ejecutivo".

En materia de Seguridad Ciudadana, Imbroda ha defendido la incorporación de Pedro Fernández Antón como un refuerzo para un área que considera de "gran complejidad y relevancia" dentro del Gobierno local.

El presidente ha definido al nuevo viceconsejero como "un profesional acreditado" de la Policía Nacional, donde ha ejercido más de 40 año y cuya experiencia contribuirá a fortalecer un departamento que engloba a la Policía Local, el Servicio de Bomberos, Protección Civil y los distintos planes de emergencias desarrollados por la Ciudad Autónoma.