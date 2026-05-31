Imbroda aplaza cualquier decisión sobre 2027 y se pone a disposición de Feijóo para repetir como candidato en Melilla

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha evitado despejar las incógnitas sobre su futuro político de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027 y ha asegurado que cualquier decisión sobre una eventual candidatura dependerá del Partido Popular y de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

A punto de cumplir 82 años durante este mes de junio, el también presidente del PP melillense ha subrayado que todavía no ha llegado el momento de abordar la cuestión de las candidaturas y ha insistido en que los plazos políticos actuales no justifican abrir ese debate.

"Todavía no es tiempo ni de candidaturas ni de planteamientos de candidatos", ha remarcado el dirigente melillense al ser preguntado por las informaciones aparecidas en medios nacionales sobre posibles sucesores al frente de la candidatura popular en Melilla.

El presidente ha recordado que lleva al frente de la Ciudad desde el año 2000 gracias, según ha señalado, al respaldo reiterado de los melillenses y al apoyo de su formación política. "Soy presidente desde el año 2000 porque los melillenses han querido", ha afirmado, mostrando su agradecimiento tanto a los ciudadanos como al PP, al que ha definido como "el vehículo" que le ha permitido concurrir a las elecciones.

En este sentido, Imbroda ha querido dejar claro que la decisión sobre quién encabezará la candidatura del PP en Melilla no corresponde a las estructuras territoriales, sino a la dirección nacional del partido y más concretamente su presidente, Alberto Núñez Feijóo. "Yo estoy a lo que diga el Partido Popular", ha reiterado en varias ocasiones.

El mandatario ha explicado que, conforme a los estatutos y a la tradición interna de la formación, es la dirección nacional del partido la que propone a los candidatos a las presidencias autonómicas y a los representantes nacionales. "El presidente nacional es el que nombra y propone a los presidentes autonómicos", ha señalado, precisando que "estas decisiones se adoptan desde la sede nacional de Génova".

Imbroda también ha apuntado que el calendario político podría alterarse si se produjera un adelanto de las elecciones generales. "Falta un año, si este no se va antes, que se debería ir antes", ha indicado en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugiriendo que un eventual adelanto electoral obligaría a abordar estas cuestiones con mayor antelación.

RECLAMA ELECCIONES GENERALES

Por otro lado, el presidente melillense ha exigido la convocatoria de elecciones generales tras el registro efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid.

Imbroda ha reconocido sentirse preocupado "por la imagen que está proyectando España y por la situación política que atraviesa el país". En su opinión, "la única salida posible pasa por devolver la palabra a los ciudadanos" mediante la celebración de unos nuevos comicios.

"El único camino es que los españoles hablen", ha defendido el dirigente popular, quien considera que "la actual situación requiere una respuesta democrática a través de las urnas" para resolver la crisis política que, a su juicio, atraviesa el país.