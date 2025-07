Imbroda arremete contra Accua por "frustrar" el Grado en Ciencia de Datos e IA en Melilla y rechaza críticas del PSOE

MELILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha confirmado que la Ciudad Autónoma recurrirá, junto con la Universidad de Granada (UGR), el informe final desfavorable emitido por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), que "bloquea" la implantación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (IA) previsto para los campus de Granada y Melilla.

Imbroda ha criticado a la Accua, a la que acusa de "cuestionar" tanto a la UGR como a la Ciudad Autónoma y de haber "frustrado la ilusión" en torno a un proyecto "clave" para el desarrollo universitario de Melilla. "Estoy indignado, no entiendo tanto disparate que se ha colocado en una página, han frustrado la ilusión, el camino y la estrategia de esta ciudad en el apoyo a la enseñanza universitaria", ha afirmado.

El presidente melillense, que mantiene un contacto continuo con el rector de la UGR, Pedro Mercado, se ha mostrado confiado en revertir esta situación: "Sé que juntos vamos a levantar esto, y Melilla será aún más ciudad universitaria cuando hagamos balance al finalizar 2026", ha asegurado.

Imbroda también ha cargado contra quienes, a su juicio, carecen de "sensibilidad" para valorar la importancia de este grado para Melilla y ha lamentado que se ponga en duda la capacidad de la ciudad para acoger estos estudios: "Cuestionar a la Universidad de Granada y a Melilla es algo que no comprendo", ha subrayado.

Por otro lado, el presidente ha rechazado las críticas del PSOE, que atribuye la responsabilidad de la decisión a la Junta de Andalucía, gobernada por el PP. Imbroda ha aseverado que Accua "es un órgano independiente" y ha reprochado a los socialistas su "falta de legitimidad moral" para exigir explicaciones sobre la situación, al acusarles de inacción durante su etapa en el Gobierno local.

"El PSOE estuvo cuatro años gobernando con Coalición por Melilla y no hicieron nada por la Universidad. Por no hacer, ni siquiera pusieron un ladrillo en el edificio de Correos preparado para la Universidad. No tienen ninguna legitimidad para exigir ni decir nada", ha manifestado la primera autoridad melillense.

Según Imbroda, el Grado en Ciencia de Datos e IA "es una apuesta estratégica" para convertir a Melilla en un referente universitario y tecnológico, que "algunos han querido amputar torticeramente sin justificación ni pretensión clara".