Imbroda confirma que los autores del ciberataque a Melilla exigieron un rescate: "No vamos a pagar a delincuentes"

MELILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha revelado este viernes que los responsables del ciberataque que ha paralizado las gestiones telemáticas de la administración autonómica desde hace siete días han exigido un rescate económico. El Gobierno melillense, sin embargo, se ha negado rotundamente a pagar "a estos delincuentes", al considerar que no existe información sensible que justifique ceder al chantaje.

"Cuando dije que esto parecía una broma pesada, lo decía porque han intentado chantajearnos. Pero aquí no hay nada que ocultar. Ni en los cajones, ni en los despachos, ni en el mío", aseguró Imbroda a pregunta de los periodistas.

La primera autoridad melillense ha admitido que, aunque el ataque ha causado graves trastornos, "no han conseguido llevarse apenas nada" y la información que podrían haber extraído "no es sensible". "¿Qué información hay aquí? ¿La nómina de un empleado o el pago a un proveedor? Eso no es información crítica", subrayó.

Imbroda ha destacado la labor del equipo técnico de la Ciudad Autónoma, que "está trabajando mañana, tarde y noche" para restablecer los sistemas informáticos con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Estamos moderadamente optimistas y creo que a finales de la semana que viene esto estará casi al 100%", apuntó.

El presidente de Melilla también ha agradecido expresamente el esfuerzo por resolver este problema del director general de la Sociedad de la Información en la Ciudad Autónoma de Melilla, Pablo Martínez, y de la consejera de Administraciones Públicas, Marta Fernández de Castro (PP), calificando al equipo de "profesionales brillantes, buena gente y muy leales".

En cambio, Imbroda cargó contra el PSOE por exigirle públicamente que "dé la cara" tras el ciberataque. "Hay que ser muy simple para pedir eso. Les enseño una noticia de hoy mismo: la Audiencia Nacional y la Policía investigan una filtración masiva de datos de políticos, incluido Pedro Sánchez. ¿Quién tiene que dar la cara por ese ataque? ¿Pedro Sánchez?", ha ironizado, reprochando al PSOE que alimente la polémica en lugar de arrimar el hombro.

Para Imbroda, la situación "se está normalizando" aunque estima que no recuperarán toda la operatividad hasta finales de la próxima semana y reiteró que su Gobierno no aceptará ningún chantaje económico: "No vamos a atender chantajes de nadie" ha recalcado el presidente de la Ciudad Autónoma.