Imbroda denuncia un vídeo donde CPM afirma que "los que votan a los cristianos nos van a cerrar las mezquitas"

Publicado 16/05/2019 18:50:00 CET

MELILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla y candidato a la reelección, Juan José Imbroda (PP), ha mostrado este miércoles un video en el que la número seis en la lista del principal partido de la oposición --Coalición por Melilla (CPM)--, Fátima Mohamed, se dirige por megáfono a los electores diciendo que "todos aquellos que votan a los cristianos nos van a cerrar las mezquitas".

En el transcurso de la rueda de prensa, Juan José Imbroda ha exhibido unas imágenes a los medios de comunicación en las que se puede ver a la actual diputada de CPM Fátima Mohamed, que opta a la reelección, en el interior de una furgoneta en el barrio de La Cañada de Hidum, de población prácticamente cien por cien de origen musulmán.

Mohamed se dirige a los habitantes de este populoso barrio en tamazight, la lengua de origen bereber que habla más de 40 por ciento de la población de Melilla, solicitando el apoyo al candidato a la Presidencia de Melilla por CPM, Mustafa Aberchán, para que no cierren las mezquitas.

En el video ofrecido por el PP se ofrecen las palabras en tamazight de Fatima Mohamed subtituladas al castellano: "Debéis ir a votar por Mustafa Aberchán, vuestro hermano. No vendáis vuestro voto, tened orgullo de vuestro voto. Hemos esperado cuatro años. Musulmanes, todos aquellos que voten a los cristianos, nos van a cerrar las mezquitas".

Imbroda ha criticado estos mensajes y ha señalado que CPM no tiene otra forma de buscar apoyos para las elecciones del próximo 26 de mayo que, recurriendo a la religión, algo que asegura que el PP de Melilla jamás haría. "Tenemos todo el respeto a todas las religiones y no discriminamos a nadie en relación a su religión porque este es el modelo de sociedad que hemos defendido y seguimos defendiendo", ha indicado el dirigente popular, para añadir que "no se nos ocurriría jamás, ni a mí ni al PP ni al Gobierno que presido, ir a una iglesia a apelar el voto de los cristianos contra otro partido en concreto".

Imbroda ha recalcado que "no se nos ocurriría jamás ir a un templo religioso a hacer política, al revés, decimos que las iglesias están para rezar, cada uno a Dios como crea conveniente, pero evidentemente los templos religiosos no están para hacer política".

El presidente de Melilla, que ha denunciado que esta semana dos integrantes del PP han sido acosados en el barrio del Rastro cuando repartían propagando electoral, ha denunciado que en CPM "tienen algunos jóvenes totalmente incendiados, a los que les están insuflado un odio que van por ahí dando miedo, con un discurso rayano en lo ultra". Imbroda ha responsabilizado de lo que está sucediendo a Mustafa Aberchán y ha exclamado que "qué daño está haciendo este señor con esta política".