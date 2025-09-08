Imbroda lamenta el asesinato en Jerusalén de Yacob Pinto y critica "el odio y la barbarie" en el conflicto

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, asiste a la misa en honor de la Patrona, la Virgen de la Victoria - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha expresado su pesar por el asesinato de Yacob Pinto, un melillense de 25 años, en el ataque perpetrado este lunes contra un autobús en un cruce de acceso a Jerusalén, donde han perdido la vida al menos seis personas.

"Ha sido asesinado un joven melillense en Israel, Yacob Pinto. El odio, la barbarie, la sinrazón, culpables. Un inocente que solo quería vivir en paz. Mis condolencias a su familia", ha señalado Imbroda.

A preguntas de los periodistas tras asistir a la misa en honor de la Patrona, la Virgen de la Victoria, el presidente de la Ciudad ha calificado lo ocurrido como "un disparate, una canallada, una salvajada".

Ha condenado "enérgicamente la violencia en todas sus formas", en referencia a lo que viene sucediendo en la franja de Gaza (Palestina): "No se puede soportar la imagen en los telediarios de tantos niños muertos, de tantas personas asesinadas. Esto no puede ser", ha lamentado la primera autoridad melillense.

Juan José Imbroda ha insistido en que "la violencia no puede ser nunca la solución" y ha subrayado que "solo la paz y el diálogo pueden frenar la espiral de muertes".

Sobre el conflicto israelí-palestino que se vive en Oriente Próximo, ha subrayado que "ya está bien el odio, ya está bien la barbarie. Se están retroalimentando con tanto odio y asesinatos de gente inocente, que no tiene nada que ver".

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla ha concluido reiterando su "pésame a la familia" del joven melillense Yacob Pinto y su repulsa por un asesinato "que no se tenía que haber producido nunca".

El español Yacob Pinto, de 25 años y nacido en Melilla, es una de las al menos seis víctimas mortales del ataque perpetrado este lunes contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén. El fallecido, que se había casado recientemente en Israel, formaba parte de la comunidad judía de Melilla y se había desplazado hace unos años a estudiar a la universidad en una escuela talmúdica.