Imbroda (PP) condiciona la petición de conversión de Melilla en Comunidad Autónoma a un cambio de Gobierno en España

Imbroda ha asistido este domingo a la lectura del pregón de la Semana Santa de Melilla 2026. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha afirmado que esperará a un cambio de Gobierno en España para impulsar la transformación de Melilla en comunidad autónoma, al considerar inviable este objetivo bajo el actual Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas, Imbroda ha señalado que confía en que el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, alcance la Presidencia del Gobierno para que sea entonces cuando se pueda promover una reforma del estatus de la ciudad. "Si el Gobierno nacional la presenta, ya antes se habrá depurado, estudiado y trabajado el alcance, y será mucho más materialmente posible", ha asegurado.

El dirigente melillense ha explicado que existen varias vías para plantear esta iniciativa. Una de ellas sería a través de la Asamblea de Melilla, lo que requeriría el respaldo de tres quintos de la Cámara y supondría, a su juicio, "un camino larguísimo". La otra opción pasaría por que la propuesta parta directamente del Gobierno central, una alternativa que considera más viable "en caso de un cambio político en La Moncloa".

Imbroda ha reiterado la aspiración de que Melilla alcance mayores cotas de autogobierno, aunque sin equipararse necesariamente a comunidades históricas o de mayor tamaño. "Nosotros hemos demandado que Melilla se convierta en comunidad autónoma, no voy a decir exactamente igual que Andalucía, pero que alcancemos cotas de muchos más autogobiernos que las que tenemos ahora, que nos están lastrando nuestro desarrollo".

En este sentido, ha defendido que el actual Estatuto de Autonomía resulta insuficiente para afrontar los retos de la ciudad: "Este estatuto no nos vale para crear empleo, no nos vale para hacer vivienda ni para muchas cosas que realmente necesitamos", ha subrayado, al tiempo que ha criticado el "corsé administrativo" y la falta de flexibilidad que, en su opinión, limitan el desarrollo económico y social de Melilla, incluyendo ámbitos como el crecimiento universitario.

El presidente melillense ha expresado su confianza en que, si se produce un relevo en el Ejecutivo central, la próxima legislatura permita "avanzar en una reforma estatutaria que amplíe las competencias de la ciudad y refuerce su capacidad de autogobierno".