Inaugurada la nueva terminal de la Estación Marítima de Ceuta con una inversión de 21 millones de euros

Nueva terminal de la Estación Marítima de Ceuta. - PUERTOS DEL ESTADO

CEUTA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Autoridades civiles y militares se han dado cita este martes en Ceuta para celebrar la inauguración de la nueva terminal de la Estación Marítima, en la que el Gobierno nacional ha invertido 21 millones de euros.

El acto inaugural ha contado con la presencia del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, quien ha destacado que la infraestructura "es una muestra del compromiso" de su departamento "y del sistema portuario de titularidad estatal con esta ciudad autónoma y con la cohesión territorial", ya que favorecerá "la movilidad de la ciudadanía".

Otro de los protagonistas de la jornada, el presidente del Gobierno local, Juan Vivas, ha calificado la terminal de "cordón umbilical" para los ciudadanos y visitantes. "Sin dejar de reconocer las dificultades, Ceuta avanza y se renueva, mira al futuro con ilusión y esperanza, con confianza", ha dicho el barón del PP durante el discurso ofrecido en el interior de la Estación, donde también han intervenido Santana y el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel.

El presidente ha puesto en valor el papel del arquitecto y director facultativo de la obra, Juan Antón, y del artista Ginés Serrán, autor de la escultura de Hércules colocada a las puertas de la nueva terminal, cuya placa conmemorativa ha sido descubierta durante el acto celebrado este jueves, con la presencia de la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce o diputados de la Asamblea ceutí.

El presidente del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, visitó la nueva terminal el pasado 20 de noviembre. Aquel día, expresó en comparecencia pública que la conclusión de las obras en el puerto ceutí suponía "una promesa por fin cumplida", que mejorará tanto la conectividad como "la primera impresión de quienes visitan Ceuta".

LA NUEVA TERMINAL

La nueva terminal de la Estación Marítima, cuyas obras comenzaron en 2022, se compone de 6.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. El edificio incorpora un sistema de pasarelas para el embarque y desembarque, además de zonas de espera y espacios públicos para los pasajeros y acompañantes.

La actuación incluye, además, la remodelación de 450 metros lineales de galerías, la urbanización de 25.500 metros cuadrados en el entorno y la creación de una plaza exterior de 7.000 metros cuadrados.

Santana ha recordado que el acuerdo alcanzado entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Ceuta recoge más de 56 millones de euros en inversiones en el puerto ceutí entre 2025 y 2029.

De los más de 56 millones de euros, más de 36 millones se destinarán a la mejora y ampliación de sus infraestructuras e instalaciones, y otros 13 millones de euros impulsarán la sostenibilidad del puerto.

Para desarrollar proyectos de puerto-ciudad, que permiten acercar los puertos a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida, se prevén unos 3,6 millones de euros. Y para mejorar los accesos al puerto se invertirán 1,4 millones de euros, la misma cantidad que para seguridad.

Además, el puerto de Ceuta recibirá en 2026 cinco millones de euros del Fondo de Compensación Interportuario, un instrumento de cohesión territorial para redistribuir los recursos del sistema portuario estatal.