Interceptados en Melilla 17 migrantes que intentaban viajar como polizones, uno de ellos reclamado por la Interpol

Una de las detenciones efectuadas por los agentes en el marco de la 'Operación Feriante'. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Feriante', han interceptado a 17 migrantes, entre ellos varios menores, que pretendían viajar a los puertos de Málaga, Almería y Motril (Granada) en el traslado de las atracciones feriales, la mayoría menores no acompañados pero también un individuo con cuatro reclamaciones para detención por Interpol, tres de ellas por tráfico de drogas y la otra por facilitación de la inmigración clandestina.

Según ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, el detenido que se encontraba en situación de "busca y captura" es un hombre de 40 años y nacionalidad marroquí sobre el que pesaban cuatro órdenes internacionales de búsqueda y detención para extradición emitidas por Marruecos.

El arresto se produjo en el interior del recinto ferial, en la zona de la tómbola, cuando agentes de paisano detectaron al individuo cuya actitud resultó sospechosa. El portavoz policial ha explicado que "ante la posibilidad de que pudiera estar planeando una actividad ilícita, se solicitó apoyo a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)". Tras su identificación y las comprobaciones en las bases de datos policiales, confirmaron que estaba reclamado por Interpol, procediéndose de inmediato a su detención y traslado a la Jefatura Superior de Policía.

El detenido, que llevaba hasta cuatro años con las órdenes en vigor, ha pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional en Madrid, en funciones de guardia.

El portavoz de la Jefatura ha detallado que las extradiciones de este tipo se gestionan a través de la Brigada Provincial de Policía Judicial, en coordinación con los juzgados de Melilla y los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, así como con las autoridades judiciales del país reclamante.

Por otra parte, en el marco de la misma operación, se localizaron a varios menores extranjeros no acompañados entre los 17 migrantes interceptados.

En el operativo, en el que han participado unidades uniformadas y de paisano de Seguridad Ciudadana, Información, Policía Judicial y Extranjería y Fronteras, entre otras, con funciones de control de orden público, seguridad ciudadana y prevención del delito.