Más de 100 menores migrantes han entrado en Ceuta de forma irregular desde enero

Archivo - Frontera de Ceuta con Marruecos - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 104 menores extranjeros no acompañados han accedido a Ceuta de forma irregular desde el inicio del año, 101 de ellos durante el mes de enero. Los datos actualizados por el Área de Menores de la Ciudad Autónoma confirman una sobreocupación del 1.311 por ciento sobre la capacidad del sistema de acogida.

Con una capacidad de 81 plazas, Ceuta atiende actualmente a 381 menores migrantes. El 65 por ciento de ellos se encuentran en recursos provisionales y de emergencia, según la información proporcionada por la administración local.

El número de menores migrantes por cada 1.000 habitantes acogidos en la ciudad es, aproximadamente, de algo más de cuatro, lo que multiplica por 13 la media nacional.

En enero accedieron 101 niños, lo que supone un incremento del 94 por ciento con respecto al mismo período hace un año, cuando se produjeron 52 entradas. El 2025 concluyó con 772 accesos irregulares por parte de menores, 238 menos que en 2024, que remató con 1.010.

Para hacer frente a las entradas, la Ciudad organiza constantes traslados a la península, la mayoría de ellos en virtud del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprobaron medidas urgentes ante situaciones de contingencia migratoria.

En enero salieron del sistema de acogida de menores ceutí 100 personas. Sesenta de ellos fueron reubicados en otros territorios por medio del Real Decreto, la mayoría de ellos a Andalucía y Madrid. Los otros 40 cumplieron la mayoría de edad. En febrero, han sido seis; cuatro de ellos por el referido texto legal.

LA FRONTERA

La Policía Nacional de Ceuta ha registrado la entrada irregular de 180 personas de origen extranjero en la ciudad autónoma en los últimos diez días. En Jefatura, donde se encargan de la filiación de los migrantes, sospechan que el número de accesos recientes es mayor, al ser conscientes de que quedan "algunos" en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) sin contabilizar.

Los traslados de adultos y niños hacia otros territorios españoles sin saturación se producen semanalmente, pero las cifras de ocupación siguen excediendo la capacidad óptima de los recursos de acogida de Ceuta.

En lo que va de año, el Gobierno nacional ha gestionado la reubicación de en torno a 230 resientes del CETI de Ceuta (solo mayores de edad) hacia otras comunidades autónomas en salidas semanales (cada viernes). La última, de un grupo de 79 personas, se produjo el 30 de enero.

Pese a ello, las continuas nuevas admisiones impiden que el número de extranjeros acogidos se reduzca. Con 512 plazas en total, las instalaciones albergan la estancia de alrededor de 670 personas, según fuentes del interior del centro.

Los agentes de la Guardia Civil a cargo del control fronterizo están "al límite", según han relatado estos últimos días desde las delegaciones ceutíes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) a Europa Press.

"Ya no es estacional. Ahora, cualquier día tienes una noche intensa de intentos de entrada", ha reconocido a esta agencia el secretario de la AUGC en Ceuta, Rachid Sbihi.

"La presión por el perímetro también es enorme, como en el mar. El goteo es diario", ha insistido Sbihi, quien asegura que el CETI de Ceuta "todos los días tiene altas nuevas".

"Necesitamos lo que llevamos denunciando desde hace tiempo: un aumento de recursos humanos y materiales", según el representante, que ha solicitado al Ministerio del Interior la renovación completa de la flota de vehículos, o un incremento de la plantilla de 200 nuevos agentes.

La AUGC ha denunciado recientemente, además, la "situación crítica" en la que se encuentra el vallado fronterizo tras los daños ocasionados por el último temporal, que ha provocado la caída de varios tramos.