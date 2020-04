Melilla acondiciona la segunda planta de la Plaza de Toros por si hubiese focos en centros de inmigrantes

MELILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla, tras evacuar desde unas carpas de una explanada hacia la Plaza de Toros a más de 300 marroquíes que quedaron atrapados en la ciudad tras el cierre de frontera para cumplan con la cuarentena, está acondicionado la segunda planta del coso taurino por si fuera necesario el aislamiento de menores extranjeros no acompañados (MENA) e inmigrantes acogidos en la ciudad, como en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), si se detectara un foco de contagio del coronavirus en sus instalaciones.

Según ha informado en rueda de prensa telemática el consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand (PSOE), se está habilitando la planta superior de la Plaza de Toros "por si se produce en foco de contagio en los centros de acogida de inmigrantes".

Mohand ha detallado que los 55 subsaharianos que saltaron la valla que separa Melilla de Marruecos el pasado lunes 6 de abril van a continuar en una de las carpas situadas frente al complejo hostelero del V Pino "para que sigan la cuarentena", dado que su instalación no se vio afectada por la tromba de agua del fin de semana, pero si hubiese que trasladarlos "sería a la Plaza de Toros porque al CETI no irán hasta que pasen este periodo de 14 años y veamos que no tienen covid-19".

Al respecto, ha avanzado además que "estamos habilitando la segunda planta de la Plaza de Toros para posibles cuarentenas de focos de contagio en el Centro de Acogida de Menores de la Purísima, donde hay 900 menores, en una situación difícil de asumir" ha admitido el consejero.

Asimismo, ha apuntado que "en el centro de estancia temporal de inmigrantes CETI hay 1.600 personas y si hubiese algún contagiado, iría a esa segunda planta de la Plaza de Toros".

De igual modo, Mohamed Mohand ha señalado que si entre los 300 marroquíes que quedaron atrapados en Melilla tras el cierre fronterizo acogidos en la primera planta de Plaza de Toros se produjera un foco de contagio "igualmente sería derivado a la planta superior que ya estamos acondicionando".

El recinto taurino ha sido el lugar escogido por el Gobierno de Melilla para usar como campamento provisional de inmigrantes sin hogar y que puedan así pasar el confinamiento obligatorio por el coronavirus. Sus pasillos han sido acondicionados como dormitorios, con literas, y también como comedor, con sillas y mesas, contando además con puesto de socorro, que es el que se emplea cuando hay corridas de toros, mientras que las gradas son usadas por los acogidos para no estar permanentemente en los pasillos.