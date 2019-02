Melilla aprueba solicitar el endurecimiento del DNI a marroquíes que nacen en su hospital

Actualizado 18/02/2019 23:27:52 CET

MELILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Melilla, con los votos a favor del PP, ha aprobado este lunes en el Pleno de la Asamblea solicitar al Ejecutivo central modificar el Código Civil para endurecer los requisitos para la adquisición de la nacionalidad española a los niños no residentes que nacen en el hospital de Melilla y exigir un mínimo de diez años de residencia en España para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los gobiernos de Ceuta y Melilla irán de la mano en esta misma propuesta si, como está previsto, la Asamblea ceutí también aprueba este jueves esta petición de modificación del Código Civil para hacer frente a la alta tasa de nacimientos de niños marroquíes, dos de cada tres alumbramientos, dado que sus madres vienen desde Marruecos a ambas ciudades a dar a luz de forma gratuita para luego regresar a su país de origen. Los Ejecutivos ceutí y melillense, ambos en manos del PP, temen que esos niños, cuando cumplan 18 años, puedan solicitar el DNI por haber nacido en territorio español.

En Melilla, solo el PP ha votado a favor con los 13 diputados que forman parte de su grupo, lo que le ha valido para sacar adelante este punto al contar con mayoría absoluta, mientras Coalición por Melilla (7 escaños) y PSOE (3) han votado en contra. Ciudadanos, con dos escaños, se ha abstenido.

El presidente melillense, Juan José Imbroda (PP), ha destacado que "mientras en la Asamblea de Melilla hay una sola oposición que actúa como un bloque, también hay un único partido que lucha por el futuro de nuestra ciudad en España y ese es el PP: con Melilla no se juega".

SINGULARIDADES

Imbroda ha declarado que con este cambio de las normas se busca que el Estado tenga en cuenta las singularidades de las dos ciudades españolas del norte de África, donde más del 60 por ciento de los nacimientos en sus hospitales son de mujeres marroquíes que vienen a dar a luz, dado que la sanidad pública española es gratuita, y luego regresar a su país. "Las especificidades de Ceuta y Melilla están recogidas en los estatutos de autonomías de ambas ciudades y por tanto (estos cambios) son constitucionales", ha dicho.

A juicio de la primera autoridad melillense, "no puede ser uniforme todo, porque no tendría sentido: choca contra la realidad. Melilla no puede tener los mismos parámetros que Teruel porque son realidades distintas. Igual que el País Vasco y Navarra tiene su propio fuero, Ceuta y Melilla también deben tener leyes adaptadas a sus singularidades", ha dicho Juan José Imbroda.

El presidente de la Ciudad Autónoma ha destacado que "tenemos que parar que tantas mujeres marroquíes vengan a dar a luz al hospital de Melilla y así frenar un posible aluvión de propuestas de adquisición de nacionalidad española por haber nacido en Melilla cuando cumplan 18 años en Marruecos, además de la posibilidad de la reagrupación familiar para traerse a sus padres y demás".

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

Imbroda ha criticado el voto en contra de CPM y PSOE y la abstención de Cs. "No ha querido la oposición que nosotros apliquemos esta modificación, están contentos con que lleguen menores y nosotros no lo estamos, y queremos que sea considerado un problema nacional", ha indicado el también senador popular.

En este sentido, ha señalado que "resulta incomprensible la negativa de la oposición ante la propuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla sobre la modificación del Código Civil para impedir el acceso a la nacionalidad española a los extranjeros irregulares tras soportar el Hospital Comarcal en el último año que dos de cada tres nacimientos sean marroquíes".

Por todo ello, ha recalcado que "me hubiese gustado que todo el Pleno aprobara las medidas presentadas a la oposición, porque son muy beneficiosas para Melilla, pero no han querido y han votado en contra todos juntos, una vez más".